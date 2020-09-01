Зіркове love story: гравець київського «Динамо» зустрічається з найвродливішою спортсменкою України (фото)



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Денис Попов і Дарина Білодід Світлина - JetSetter

Дарина Білодід і Денис Попов «засвітили» свої стосунки

Схоже, в українському спорті з'явилася нова зіркова пара. Знаменита дзюдоїстка, дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід прийшла на прем'єру свого автобіографічного фільму у компанії оборонця київського «Динамо» Дениса Попова.

Молоді спортсмени мило проводили час за переглядом стрічки, а фотографи упіймали кадри, де футболіст ніжно тримає за руку 19-річну дзюдоїстку.

Нагадаємо, 21-річний футболіст нещодавно відновився від травми і зможе допомогти киянам у кваліфікації Ліги чемпіонів, де «Динамо» протистоятиме нідерландський АЗ.

Раніше Попов у різний час мав стосунки з двома іншими кралями. На чемпіонаті світу-2019 серед молоді, на якому українці сенсаційно здобули чемпіонство, Денис обіймався з блондинкою. Пізніше, після одного з матчів «Динамо», він був у компанії брюнетки.

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