Тренер фіналіста Ліги Європи через шахраїв лишився 30 млн євро



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В якості футболіста Конте ставав срібним призером чемпіонату світу-1994 Світлина - ua-football

Конте вивів «Інтер» в фінал Ліги Європи

Головний тренер італійського «Інтера» Антоніо Конте втратив велику суму, довіривши власні кошти шахраю.

Під час перебування наставником «Челсі» фахівець вступив в довірчі відносини з фінансистом Массімо Бочіккьо. Конте дозволив йому займатися інвестуванням 30,6 млн євро, які належали тренеру. Однак Бочіккьо виявився шахраєм, адже підписані документи виявилися підробленими. Як наслідок, Конте позбувся всієї цієї суми.

Поліція розпочала розслідування. Конте став не однією жертвою. Всього жертвами шахрайства виявилися вісім осіб.

Примітно, що Конте був звільнений з англійського «Челсі» влітку 2018 року, в травні 2019 го він підписав контракт з «Інтером». Під його керівництвом міланці завоювали «срібло» чемпіонату Італії, поступившись переможцю «Ювентусу» тільки одним балом, і дійшли до фіналу Ліги Європи.

Джерело: repubblica