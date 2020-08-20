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    Фінал Ліги Європи: Лопетегі назвав видатним рівень футболістів «Інтера»

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    Лопетегі у якості футболіста завоював сім титулів у складі &laquo;Барселони&raquo; і &laquo;Реалу&raquo; - Фінал Ліги Європи: Лопетегі назвав видатним рівень футболістів «Інтера»
    Лопетегі у якості футболіста завоював сім титулів у складі «Барселони» і «Реалу»
    Світлина - УЄФА

    Тренер «Севільї» знаходиться в очікуванні матчу найвищої проби

    Наставник іспанської «Севільї» Хулен Лопетегі напередодні фіналу Ліги Європи дав оцінку супернику – італійському «Інтеру».

    Колишній тренер «Порту», «Реала» і збірної Іспанії готує «севільців» до поєдинку з «Інтером», стверджуючи, що п'ять перемог клубу в Кубку УЄФА/Лізі Європи несильно допоможуть іспанцям в кельнському фіналі.

    «В «Інтері» зібрана команда для боротьби в Лізі чемпіонів, враховуючи калібр видатних футболістів і вкрай досвідченого тренера, який працював з топ-клубами. Очікую матчу найвищої проби, який зажадає від нас проявити кращі якості. Звичайно ж, ми постараємося грамотно до нього підготуватися і впоратися з даним випробуванням», - наголосив коуч.

    53-річний фахівець розхвалив футболістів та головного наставника «Інтера» - Антоніо Конте.

    «За «Інтер» грають топові футболісти у всіх сенсах слова. Завдяки тренеру, стиль команди щільно закладений в гравцях. Нам треба буде показати максимум можливостей. «Інтер» провів хороший сезон, поступившись в боротьбі за Скудетто всього одне очко», - підсумував Лопетегі.

    Примітно, що Лопетегі в якості тренера «Севільї» проводить свій перший сезон.

    Зауважимо, фінал Ліги Європи відбудеться 21 серпня в Кельні.

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    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Інтер (Мілан) ФК «Севілья»
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