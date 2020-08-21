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    Божевільний гол ножицями приніс «Севільї» шостий трофей Ліги Європи (відео)

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    Цей удар Дієґо Карлоса приніс&nbsp;&laquo;Севільї&raquo; титул переможця Ліги Європи - Божевільний гол ножицями приніс «Севільї» шостий трофей Ліги Європи (відео)
    Цей удар Дієґо Карлоса приніс «Севільї» титул переможця Ліги Європи
    Світлина - UEFA.com

    Фіналісти влаштували неймовірну гольову перестрілку

    Іспанська «Севілья» вшосте в своїй історії виграла Лігу Європи. У фінальному матчі на кьольнському «RheinEnergieStadion» андалусці у божевільній перестрілці переграли 3:2 міланський «Інтер».

    «Севілья» (Іспанія) – «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – 3:2

    Голи: 0:1 – Ромелу Лукаку (5, з пенальті). 1:1 – Люк Де Йонґ (12). 2:1 – Люк Де Йонґ (33). 2:2 – Дієґо Ґодін (36). 3:2 - Дієґо Карлос (74)

    «Севілья»: Буну – Хесус Навас (к), Жюль Кунде, Дієґо Карлос (Ґудель, 86), Реґілон – Хоан Хордан, Фернандо, Банеґа – Окампос (Мунір Ель-Гаддаді, 70), Люк Де Йонґ (ен-Насирі, 86), Сусо (Франко Васкес, 78). Тренер – Хулен Лопетеґі

    «Інтернаціонале»: Самір Хандановіч (к) – Дієґо Ґодін (Кандрева, 90), Де Врей, Бастоні – Д’Амброзіо (Віктор Мозес, 78), Барелла, Брозовіч, Ґальярдіні (Крістіан Еріксен, 78), Ешлі Янґ – Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (Алексіс Санчес, 78). Тренер – Антоніо Конте

    Судді: Денні Маккеллі – Маріо Дікс, Стеґстра (всі – Нідерланди)

    Попередження: Дієґо Карлос (4), Банеґа (45) – Антоніо Конте (18), Барелла (41), Бастоні (55), Ґальярдіні (73)

    21 серпня. Кьольн (Німеччина). RheinEnergieStadion. Без глядачів

    Події в матчі розвивалися динамічно. Вже на п’ятій хвилині Дієґо Карлос завалив у карному майданчику Ромелу Лукаку і сам постраждалий пробив з позначки влучно – 0:1.

    «Севілья» відігралася після того, як Хесус Навас навісив справа, а Люк Де Йонґ влучно пробив у падінні головою – 1:1.

    Вдруге Де Йонґ відзначився теж ударом головою, коли замкнув навіс Евера Банеґи зі штрафного – 2:1.

    Відігрався «Інтер» у схожій манері. Марсело Брозовіч навісив зі штрафного, а Дієґо Ґодін головою забив – 2:2.

    Після перерви команди діяли уже помітно обережніше. А тому й кількість моментів скоротилася. За перших півтайму єдину справжню нагоду забити мав Лукаку. Бельгієць втік від Дієґо Карлоса, але очену дуель з Ясіном Буну програв.

    Вирішальною в зустрічі стала 74 хвилина. Після подачі Банеґи зі штрафного центральний оборонець Дієґо Карлос, який стільки натерпівся від Лукаку, пробив через себе і вразив сітку воріт міланців. За іронією долі, врятувати «Інтер» міг якраз Лукаку. Але, прикриваючи кут, у який бив суперник, бельгієць вибити м'яча не зміг - 3:2.

    «Севілья» виграла шостий фінал Ліги Європи/Кубка УЄФА з шести. Попередні п’ять трофеїв андалусці здобули в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 роках. Зокрема у 2015-му севільці перемогли у фіналі з аналогічним рахунком 3:2 український «Дніпро».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Крістіан Еріксен Віктор Мозес Серхіо Реґілон Ромелу Лукаку Ешлі Янґ Фернандо ФК Інтер (Мілан) Марсело Брозовіч Дієґо Ґодін Ніколо Барелла Антоніо Конте Лаутаро Мартінес Антоніо Кандрева Хесус Навас Неманья Ґудель ФК «Севілья» Юссеф ен-Насирі Роберто Ґальярдіні Люк Де Йонґ Ясін Буну Дієґо Карлос Даніло Д’Амброзіо Хоан Хордан Евер Банеґа Алессандро Бастоні Лукас Окампос Стефан Де Врей Сусо Хулен Лопетеґі Самір Хандановіч Мунір Ель-Гаддаді Франко Васкес Алексіс Санчес
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