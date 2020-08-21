Божевільний гол ножицями приніс «Севільї» шостий трофей Ліги Європи (відео)

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Цей удар Дієґо Карлоса приніс «Севільї» титул переможця Ліги Європи Світлина - UEFA.com

Фіналісти влаштували неймовірну гольову перестрілку

Іспанська «Севілья» вшосте в своїй історії виграла Лігу Європи. У фінальному матчі на кьольнському «RheinEnergieStadion» андалусці у божевільній перестрілці переграли 3:2 міланський «Інтер».

«Севілья» (Іспанія) – «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – 3:2

Голи: 0:1 – Ромелу Лукаку (5, з пенальті). 1:1 – Люк Де Йонґ (12). 2:1 – Люк Де Йонґ (33). 2:2 – Дієґо Ґодін (36). 3:2 - Дієґо Карлос (74)

«Севілья»: Буну – Хесус Навас (к), Жюль Кунде, Дієґо Карлос (Ґудель, 86), Реґілон – Хоан Хордан, Фернандо, Банеґа – Окампос (Мунір Ель-Гаддаді, 70), Люк Де Йонґ (ен-Насирі, 86), Сусо (Франко Васкес, 78). Тренер – Хулен Лопетеґі

«Інтернаціонале»: Самір Хандановіч (к) – Дієґо Ґодін (Кандрева, 90), Де Врей, Бастоні – Д’Амброзіо (Віктор Мозес, 78), Барелла, Брозовіч, Ґальярдіні (Крістіан Еріксен, 78), Ешлі Янґ – Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (Алексіс Санчес, 78). Тренер – Антоніо Конте

Судді: Денні Маккеллі – Маріо Дікс, Стеґстра (всі – Нідерланди)

Попередження: Дієґо Карлос (4), Банеґа (45) – Антоніо Конте (18), Барелла (41), Бастоні (55), Ґальярдіні (73)

21 серпня. Кьольн (Німеччина). RheinEnergieStadion. Без глядачів

Події в матчі розвивалися динамічно. Вже на п’ятій хвилині Дієґо Карлос завалив у карному майданчику Ромелу Лукаку і сам постраждалий пробив з позначки влучно – 0:1.

«Севілья» відігралася після того, як Хесус Навас навісив справа, а Люк Де Йонґ влучно пробив у падінні головою – 1:1.

Вдруге Де Йонґ відзначився теж ударом головою, коли замкнув навіс Евера Банеґи зі штрафного – 2:1.

Відігрався «Інтер» у схожій манері. Марсело Брозовіч навісив зі штрафного, а Дієґо Ґодін головою забив – 2:2.

Після перерви команди діяли уже помітно обережніше. А тому й кількість моментів скоротилася. За перших півтайму єдину справжню нагоду забити мав Лукаку. Бельгієць втік від Дієґо Карлоса, але очену дуель з Ясіном Буну програв.

Вирішальною в зустрічі стала 74 хвилина. Після подачі Банеґи зі штрафного центральний оборонець Дієґо Карлос, який стільки натерпівся від Лукаку, пробив через себе і вразив сітку воріт міланців. За іронією долі, врятувати «Інтер» міг якраз Лукаку. Але, прикриваючи кут, у який бив суперник, бельгієць вибити м'яча не зміг - 3:2.

«Севілья» виграла шостий фінал Ліги Європи/Кубка УЄФА з шести. Попередні п’ять трофеїв андалусці здобули в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 роках. Зокрема у 2015-му севільці перемогли у фіналі з аналогічним рахунком 3:2 український «Дніпро».