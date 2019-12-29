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    Тренер іспанського футбольного клубу заборонив гравцям носити гламурні аксесуари

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    "Ніякої гламурщини та показухи" - каже Рауль своїм підопічним - Тренер іспанського футбольного клубу заборонив гравцям носити гламурні аксесуари
    "Ніякої гламурщини та показухи" - каже Рауль своїм підопічним

    Рауль ввів дрес-код та жорстку дисципліну в іспанській «Кастильї»

    «Уніформа, дисципліна та наполеглива праця» - з таким гаслом взявся наводити лад в команді головний тренер іспанської «Кастильї» Рауль Гонсалес Бланко. Керманич резервістів «Реал-Мадриду» заборонив гравцям користуватися дорогими рюкзаками і навушниками, зокрема ввів бан на речі бренду Louis Vuitton.

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    До цього Рауль очолював молодіжні команди команди «Кадетові Б» і «Хувеніль Б», з якими зумів досягти високих результатів

    Також Рауль вирішив приділити особливу увагу запізненням на тренування. І оголосив, за це порушення штрафуватиме футболістів на великі суми, ба більше – виключатиме із заявок на матчі.

    На пост головного тренера «Кастильї» легендарний капітан Мадридського Реала і збірної Іспанії Рауль Гонсалес Бланко був призначений в сезоні 2019/20 призначений.

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