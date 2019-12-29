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    Тренер збірної України з гандболу не боїться, що команда «порушить режим» на свята

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    Остаточний склад команди на Євро 2020 буде названо після контрольного турніру в Швейцарії - Тренер збірної України з гандболу не боїться, що команда «порушить режим» на свята
    Остаточний склад команди на Євро 2020 буде названо після контрольного турніру в Швейцарії

    У списку вісімнадцять гандболістів

    9 січня збірна України з гандболу стартує у фінальній частині чемпіонату Європи з гандболу. За підсумками зборів у Южному головний тренер національної команди Сергій Бебешко назвав 18 гравців на контрольний турнір «Yellow cup» у Швейцарії (3-5 січня), де суперниками українців стануть Швейцарія, Нідерланди та Туніс.  За підсумками турніру склад може зазнати змін. Поки ж  на свята гандболісти збірної роз’їдуться по домівках, аби зустріти новий рік з близькими.

     -        Ми спеціально так спланували. Я вважаю, що проводити головнесімейне свято поза колом своїх рідних, це неправильно. Це дуже важливо психологічно. Ми залишили в минулому ті часи, коли переживали за гравців, що вони можуть порушити режим. Я впевнений в них. Зараз дуже важливо після важкого збору отримати три дні відпочинку, психологічного і фізичного відновлення, щоб з новими силами починати турнір. Перепочинок дуже важливий, - розповів Сергій Бебешко.

    Вже 2 січня збірна України з гандболу вилетить на турнір до Швейцарії. 3-го на команду Бебешка і Степанця чекає зустріч з господарями, 4-го – зі збірною Нідерландів, а 5-го з Тунісом.

     Склад збірної України з гандболу на «Yellow cup-2020»

    Воротарі:

    1. Антон Терехов – «Погонь-Щецин» (Польща) 28.07.92, GK

    12. Антон Деревянкін – ZTR, 21.06.1991, GK

    55. Геннадій Комок – «Мотор», 05.07.1987, GK

    Польові гравці:

    4. Євген Буйненко – Orosházi FKSE (Угорщина), 20.09.1992, LB

    5. Андрій Акіменко – ZTR, 12.06.94, RW

    10. Олександр Шевельов – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 02.12.1987, PV

    11. Захар Денисов – «Мотор», 01.03.1990, LW

    13. Владислав Залевський – ZTR, 19.09.1998, CB

    14. Дмитро Дорощук – «Мотор», 29.09.1986, PV

    15. Олександр Тільте – ZTR, 10.04.1995 CB

    17. Дмитро Горіга – «Погонь-Щецин» (Польща) 08.10.1997, LB

    20. Артем Козакевич – «Мотор», 02.10.1992, RW

    21. Євген Жук – «Пєрмскіє мєдвєді» (Росія) 04.08.1990, LW

    22. Роман Чичикало – «Заглембє Любін» (Польша) 03.07.1992, RB

    25. Павло Гурковський – «Мотор», 09.10.1985, PV

    26. Станіслав Жуков – «Мотор», 26.03.1992, LB

    32. Владислав Остроушко – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 05.03.1986, LB

    77. Дмитро Ільченко – ZTR , 09.07.1996, PV

     Головний тренер – Сергій Бебешко

    Тренер – Микола Степанець

     Читайте також: Швеція залишилася єдиною командою, яка виграла обидва стартових матчі чемпіонату світу з хокею
    Польща Збірна України гандбол тренер Сергій Бебешко
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