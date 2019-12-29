Тренер збірної України з гандболу не боїться, що команда «порушить режим» на свята
У списку вісімнадцять гандболістів
9 січня збірна України з гандболу стартує у фінальній частині чемпіонату Європи з гандболу. За підсумками зборів у Южному головний тренер національної команди Сергій Бебешко назвав 18 гравців на контрольний турнір «Yellow cup» у Швейцарії (3-5 січня), де суперниками українців стануть Швейцарія, Нідерланди та Туніс. За підсумками турніру склад може зазнати змін. Поки ж на свята гандболісти збірної роз’їдуться по домівках, аби зустріти новий рік з близькими.
- Ми спеціально так спланували. Я вважаю, що проводити головнесімейне свято поза колом своїх рідних, це неправильно. Це дуже важливо психологічно. Ми залишили в минулому ті часи, коли переживали за гравців, що вони можуть порушити режим. Я впевнений в них. Зараз дуже важливо після важкого збору отримати три дні відпочинку, психологічного і фізичного відновлення, щоб з новими силами починати турнір. Перепочинок дуже важливий, - розповів Сергій Бебешко.
Вже 2 січня збірна України з гандболу вилетить на турнір до Швейцарії. 3-го на команду Бебешка і Степанця чекає зустріч з господарями, 4-го – зі збірною Нідерландів, а 5-го з Тунісом.
Склад збірної України з гандболу на «Yellow cup-2020»
Воротарі:
1. Антон Терехов – «Погонь-Щецин» (Польща) 28.07.92, GK
12. Антон Деревянкін – ZTR, 21.06.1991, GK
55. Геннадій Комок – «Мотор», 05.07.1987, GK
Польові гравці:
4. Євген Буйненко – Orosházi FKSE (Угорщина), 20.09.1992, LB
5. Андрій Акіменко – ZTR, 12.06.94, RW
10. Олександр Шевельов – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 02.12.1987, PV
11. Захар Денисов – «Мотор», 01.03.1990, LW
13. Владислав Залевський – ZTR, 19.09.1998, CB
14. Дмитро Дорощук – «Мотор», 29.09.1986, PV
15. Олександр Тільте – ZTR, 10.04.1995 CB
17. Дмитро Горіга – «Погонь-Щецин» (Польща) 08.10.1997, LB
20. Артем Козакевич – «Мотор», 02.10.1992, RW
21. Євген Жук – «Пєрмскіє мєдвєді» (Росія) 04.08.1990, LW
22. Роман Чичикало – «Заглембє Любін» (Польша) 03.07.1992, RB
25. Павло Гурковський – «Мотор», 09.10.1985, PV
26. Станіслав Жуков – «Мотор», 26.03.1992, LB
32. Владислав Остроушко – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 05.03.1986, LB
77. Дмитро Ільченко – ZTR , 09.07.1996, PV
Головний тренер – Сергій Бебешко
Тренер – Микола Степанець