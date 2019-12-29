Тренер збірної України з гандболу не боїться, що команда «порушить режим» на свята



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Остаточний склад команди на Євро 2020 буде названо після контрольного турніру в Швейцарії

У списку вісімнадцять гандболістів

9 січня збірна України з гандболу стартує у фінальній частині чемпіонату Європи з гандболу. За підсумками зборів у Южному головний тренер національної команди Сергій Бебешко назвав 18 гравців на контрольний турнір «Yellow cup» у Швейцарії (3-5 січня), де суперниками українців стануть Швейцарія, Нідерланди та Туніс. За підсумками турніру склад може зазнати змін. Поки ж на свята гандболісти збірної роз’їдуться по домівках, аби зустріти новий рік з близькими.

- Ми спеціально так спланували. Я вважаю, що проводити головнесімейне свято поза колом своїх рідних, це неправильно. Це дуже важливо психологічно. Ми залишили в минулому ті часи, коли переживали за гравців, що вони можуть порушити режим. Я впевнений в них. Зараз дуже важливо після важкого збору отримати три дні відпочинку, психологічного і фізичного відновлення, щоб з новими силами починати турнір. Перепочинок дуже важливий, - розповів Сергій Бебешко.

Вже 2 січня збірна України з гандболу вилетить на турнір до Швейцарії. 3-го на команду Бебешка і Степанця чекає зустріч з господарями, 4-го – зі збірною Нідерландів, а 5-го з Тунісом.

Склад збірної України з гандболу на «Yellow cup-2020»

Воротарі:

1. Антон Терехов – «Погонь-Щецин» (Польща) 28.07.92, GK

12. Антон Деревянкін – ZTR, 21.06.1991, GK

55. Геннадій Комок – «Мотор», 05.07.1987, GK

Польові гравці:

4. Євген Буйненко – Orosházi FKSE (Угорщина), 20.09.1992, LB

5. Андрій Акіменко – ZTR, 12.06.94, RW

10. Олександр Шевельов – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 02.12.1987, PV

11. Захар Денисов – «Мотор», 01.03.1990, LW

13. Владислав Залевський – ZTR, 19.09.1998, CB

14. Дмитро Дорощук – «Мотор», 29.09.1986, PV

15. Олександр Тільте – ZTR, 10.04.1995 CB

17. Дмитро Горіга – «Погонь-Щецин» (Польща) 08.10.1997, LB

20. Артем Козакевич – «Мотор», 02.10.1992, RW

21. Євген Жук – «Пєрмскіє мєдвєді» (Росія) 04.08.1990, LW

22. Роман Чичикало – «Заглембє Любін» (Польша) 03.07.1992, RB

25. Павло Гурковський – «Мотор», 09.10.1985, PV

26. Станіслав Жуков – «Мотор», 26.03.1992, LB

32. Владислав Остроушко – «Єврофарм Работнік» (Македонія), 05.03.1986, LB

77. Дмитро Ільченко – ZTR , 09.07.1996, PV

Головний тренер – Сергій Бебешко

Тренер – Микола Степанець