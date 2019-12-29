Дитячий футбол на Одещині очолив прихильник «руського миру» Гай



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Вже після анексії Криму та початку бойових дій на сході України, Гай не стидався грати за російський клуб

Олексій ставить перед собою амбітні плани на новій посаді

Колишній гравець збірної України, який не соромиться ділитися своїми симпатіями до Росії, очолив комітет дитячо-юнацького футболу Одеської обласної федерації. Про це футболіст повідомив особисто:

-На засіданні виконкому Одеської обласної федерації футболу я був обраний на пост глави комітету дитячо-юнацького футболу. Для мене велика честь очолити комітет. Я сподіваюся, що в моїх силах поліпшити якість дитячо-юнацького футболу і підвищити зацікавленість дітей і юнаків в занятті футболом. Я ставлю перед собою завдання здорового розвитку дітей, виховання майбутніх футбольних зірок України і популяризацію футболу в цілому, - написав Гай.

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Нагадаємо, Олексій Гай, який до 2016 року грав за російськи клуб «Кубань», неодноразово зізнавався у своїх симпатіях до країни-агресора:

-Я був у Росії і не побачив, що люди хочуть знищити Україну або подіяти, щоб у нас все було погано. Це я так все бачив і спілкувався з людьми. Можливо, я не з тими людьми спілкувався. На верху інші розмови і погляди. Не можу я сказати, що Росія - агресор. Свічку не тримав, як говориться. Хто, коли і що нам приніс, не бачив, - казав Гай в одному з інтерв’ю.

У грудні 2014 року тоді ще півзахисник «Чорноморця» Гай був єдиним серед гравців, хто не захотів одягти футболку на підтримку української армії. Тоді перед матчем «Чорноморец» – «Карпати» обидві команди вийшли у футболках з написом «Слава українській армії».