Віктор Циганков знявся в запальному кліпі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Футболіст власним прикладом доводить вислів, що талановита людина талановита в усьому

Футболіст «Динамо» як може розважається на Балі

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков весело проводить канікули на Балі. Свій чудовий настрій футболіст навіть продемонстрував у власноруч знятому кліпі, де разом зі свлєю дівчиною вітає всіх з прийдешніми святами. Ролик Циганков презентував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagtam - @viktortsygankov.

«Все, чого я хочу від Різдва, це...», – підписав свій танцювальний шедевр футболіст.

За годину відео футболіста набрало майже 20 тисяч переглядів.