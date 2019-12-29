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    Віктор Циганков знявся в запальному кліпі (відео)

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    Футболіст власним прикладом доводить вислів, що талановита людина талановита в усьому - Віктор Циганков знявся в запальному кліпі (відео)
    Футболіст власним прикладом доводить вислів, що талановита людина талановита в усьому

    Футболіст «Динамо» як може розважається на Балі

    Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков весело проводить канікули на Балі. Свій чудовий настрій футболіст навіть продемонстрував у власноруч знятому кліпі, де разом зі свлєю дівчиною вітає всіх з прийдешніми святами. Ролик Циганков презентував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagtam -  @viktortsygankov.

     «Все, чого я хочу від Різдва, це...», – підписав свій танцювальний шедевр футболіст.

    За годину відео футболіста набрало майже 20 тисяч переглядів.

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    Віктор Циганков знявся в запальному кліпі (відео)
    Віктор Циганков знявся в запальному кліпі (відео)
    Віктор Циганков знявся в запальному кліпі (відео)

     Читайте також: Від Буковелю до Домінікани. Як проводять відпустку футболісти київського «Динамо» (фото)

     

    НОВИНИ ФУТБОЛУ канікули ФК «Динамо» Віктор Циганков
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