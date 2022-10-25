Тренер «Манчестер Юнайтед» поверне Роналду у склад лише за однієї умови

Тен Гаґ готовий повернути Роналду в першу команду, якщо Кріштіану попросить вибачення

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Ерік тен Гаґ та нападник Кріштіану Роналду проведуть зустріч, щоб обговорити ситуацію, яка склалася. Про це повідомляє The Athletic.

Розмова була запланована на 24 жовтня, але поки невідомо, чи відбулася. Тен Гаґ хоче знати, чи готовий Роналду погодитися на роль гравця ротації до кінця сезону. Також у разі покаяння португальця, тренер поверне його тренувань з першою командою.

Якщо Кріштіану не погодиться – «Юнайтед» відпустить його в січні. Але нового форварда не підписуватимуть, хоча на цій позиції залишаться тільки Маркус Решфорд та Антоні Марсьяль.

Була інформація, що оточення Роналду вважає, що йому потрібно перейти у слабшу лігу. Агент гравця Жорже Мендеш бачить два варіанти для португальця через рік. Він уже планує його перехід в іншу кімнаду.

За наявними даними, це може виявитися «Рома», якщо потрапить в Лігу чемпіонів. У Мендеша і Роналду хороші відносини з Жозе Моурінью. Також є варіант з МЛС. «Інтер» Маямі готовий платити йому високу зарплату.

Також повідомлялось, що Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед».