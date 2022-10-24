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Роналду вже планує своє майбутнє: португалець може перейти в чемпіонат Італії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Роналду вже планує своє майбутнє: португалець може перейти в чемпіонат Італії
Роналду може переїхати в Італію
фото з відкритих джерел

У Кріштіану Роналду хороші відносини з Жозе Моурінью

Нападаючий «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду вже планує своє майбутнє. Про це повідомляє журналіст CBC Sports Бен Джейкобс.

Агент гравця Жорже Мендеш бачить два варіанти для португальця через рік. Він уже планує його перехід в іншу кімнаду.

За наявною інформацією, це може виявитися «Рома», якщо потрапить в Лігу чемпіонів. У Мендеша і Роналду хороші відносини з Жозе Моурінью.

Також є варіант з МЛС. «Інтер» Маямі готовий платити йому високу зарплату.

Раніше повідомлялось, що Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед».

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Теги: ФК Манчестер Юнайтед ФК Рома Жозе Моурінью Кріштіану Роналду

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