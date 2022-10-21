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Приниження зірки: Роналду прибув на тренування молодіжної команди «Манчестер Юнайтед»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Приниження зірки: Роналду прибув на тренування молодіжної команди «Манчестер Юнайтед»
Молодіжний склад «Манчестер Юнайтед» зіграє 22 жовтня
фото із соцмереж

«Манчестер Юнайтед» прийняв рішення не включати португальського форварда до заявки на майбутню гру основної команди

Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду прибув на тренування команди U21. Про це повідомив журналіст Самуель Лакхерст.

«Кріштіану Роналду прибув на тренування «Манчестер Юнайтед» о 8:30. Змушений тренуватися з командою U21», – написав Лакхерст у Twitter.

Раніше «Манчестер Юнайтед» прийняв рішення не включати португальського форварда до заявки на гру 13-го туру англійської Прем'єр-ліги з «Челсі», яка відбудеться у суботу, 22 жовтня. Одна з причин, чому головний тренер Ерік тен Хаг виключив Роналду зі складу, може бути пов'язана з вчинком португальця під час гри з «Тоттенхемом» (2:0). Не чекаючи на закінчення матчу, Роналду, який був у запасі, спочатку покинув лаву, а потім і стадіон.

Молодіжний склад «Манчестер Юнайтед» зіграє завтра, 22 жовтня, із «Вулверхемптоном».

Раніше повідомлялось, що Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду

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