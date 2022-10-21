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Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед»
Португалець не отримує достатньої ігрової практики
фото з відкритих джерел

Кріштіану Роналду має конфлікт з представниками тренерського штабу

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду може розірвати контракт з клубом, повідомляє журналіст Педру Алмейда.

Португалець наближається до ухвалення такого рішення.

Головний тренер Ерік тен Гаґ може схвалити зимовий трансфер Роналду. Але труднощі можуть виникнути через високу зарплату футболіста. Клуб розгляне можливість відпустити його безкоштовно, якщо агент Жорже Мендеш знайде нову команду. Також є варіанти з продажем та покриттям половини зарплати або орендою.

Зараз Кріштіану та тен Гаґ мають зіпсовані стосунки. Футболіст також має конфлікт з іншими представниками тренерського штабу.

Була інформація, що Роналду буде виключено зі складу першої команди «МЮ». Також повідомляють, що Кріштіану не тренуватиметься зі складом протягом наступних трьох днів.

Нагадаємо, у Парижі було вручено престижну нагороду найкращому футболісту 2022 року.

Що стосується багаторазових володарів призу, то Кріштіану Роналду посів 20-те місце, а Ліонель Мессі навіть не потрапив до 30 номінантів на нагороду.

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Теги: Кріштіану Роналду ФК Манчестер Юнайтед НОВИНИ ФУТБОЛУ

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