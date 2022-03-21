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    Баскетбольний клуб «Тернопіль» направив допомогу українській армії

    Баскетбольний клуб &laquo;Тернопіль&raquo; має рацію - Баскетбольний клуб «Тернопіль» направив допомогу українській армії

    Баскетбольний клуб «Тернопіль» має рацію

    Фото: Федерація баскетболу України

    Клуб Суперліги організував благодійний фонд для захисників України

    З початком російської військової агресії проти України баскетбольний клуб «Тернопіль», який входить до складу Суперліги, активно долучився до боротьби проти загарбників, – повідомляє Sport.ua.

    На базі клубу Федерації баскетболу України засновано благодійний клуб «Тернопіль», який допомагає захисникам України. Зокрема, 16-му окремому стрілецькому батальйону ЗСУ передано раціі, медикаменти, генератор, ліхтарі, а також бензопили, лопати та сокири.

    Нагадаємо, що гравці київського «Динамо» придбали спецавтомобіль для розвідбатальйону ЗСУ. Прохання військових передали капітанові команди Сергію Сидорчуку, який оперативно обговорив питання з гравцями. Протягом дня футболісти самі знайшли необхідний спецавтомобіль та сплатили його покупку.

    Голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита активно займається допомогою юним футболістам. «У нас дуже багато футбольних полів, є база на території Закарпаття, велике фінансування, всі умови для безпечного перебування дітей, тренувань та міжнародного співробітництва – щоб відправляти юних гравців за кордон», – сказав Микита.

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    Теги: спорт ЗСУ війна фінансування Тернопіль
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    Баскетбольний клуб «Тернопіль» направив допомогу українській армії