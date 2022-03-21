Баскетбольний клуб «Тернопіль» направив допомогу українській армії

Клуб Суперліги організував благодійний фонд для захисників України

З початком російської військової агресії проти України баскетбольний клуб «Тернопіль», який входить до складу Суперліги, активно долучився до боротьби проти загарбників, – повідомляє Sport.ua.

На базі клубу Федерації баскетболу України засновано благодійний клуб «Тернопіль», який допомагає захисникам України. Зокрема, 16-му окремому стрілецькому батальйону ЗСУ передано раціі, медикаменти, генератор, ліхтарі, а також бензопили, лопати та сокири.

Нагадаємо, що гравці київського «Динамо» придбали спецавтомобіль для розвідбатальйону ЗСУ. Прохання військових передали капітанові команди Сергію Сидорчуку, який оперативно обговорив питання з гравцями. Протягом дня футболісти самі знайшли необхідний спецавтомобіль та сплатили його покупку.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита активно займається допомогою юним футболістам. «У нас дуже багато футбольних полів, є база на території Закарпаття, велике фінансування, всі умови для безпечного перебування дітей, тренувань та міжнародного співробітництва – щоб відправляти юних гравців за кордон», – сказав Микита.