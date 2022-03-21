Гравці київського «Динамо» придбали спецавтомобіль для розвідбатальйону

Українські спортсмени допомагають своєї армії як можуть

Футболісти зібрали необхідні кошти протягом одного дня

Гравці київського «Динамо» отримали прохання від одного з розвідувальних батальйонів ЗСУ, які ведуть війну з російським окупантом: їм потрібен спецавтомобіль. Питання було вирішено практично блискавично, – повідомляє Sport.ua.

Прохання наших військових передали капітанові команди Сергію Сидорчуку, який оперативно обговорив питання з гравцями «Динамо». Протягом дня футболісти самі знайшли необхідний спецавтомобіль та сплатили його покупку.

Нагадаємо, що воротар київського «Динамо» Георгій Бущан разом зі своїми одноклубниками Сергієм Сидорчуком та Миколою Шапаренком, а також футболістами донецького «Шахтаря» Тарасом Степаненком, Миколою Матвієнком та Сергієм Крiвцовим організували спільний фонд гуманітарної та військової допомоги Україні.

Словенський футболіст, крайній півзахисник київського «Динамо» Беньямін Вербич, який на правах оренди зараз грає у Польщі, передав українській армії дрон з тепловізором, бронежилети, медикаменти та джгути для зупинки кровотечі.

Польський футболіст, захисник збірної Польщі та італійського клубу «Беневенто» Каміль Глік придбав автомобіль швидкої допомоги для українських дітей, щоб допомогти їм швидше добиратися до Польщі. Після закінчення війни цей автомобіль передадуть одній із українських лікарень.