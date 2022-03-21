Закарпаття готове надати прихисток юним футболістам з усієї України на час війни

В області є всі умови для безпечного проживання та тренувань дітей

Голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита розповів Sport.ua про те, що область готова надати українським дітям всі умови для безпечного проживання та тренувань у період війни.

«Ми розширюватимемося завдяки філософії, яка була до війни. Дуже багато футбольних полів у нас запускалося та працювало на базі футбольного клубу «Мункач». Велике фінансування завдяки президенту Володимиру Зеленському. У нас є база на території Закарпаття, всі умови для безпечного перебування дітей, тренувань та міжнародного співробітництва – щоб відправляти юних гравців за кордон», – сказав Микита.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація футболу виділила $1 млн на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від російської агресії. Першу партію гуманітарного вантажу, яка складається з медикаментів та аптечок першої допомоги, вже доставлено до України. А раніше благодійний фонд УЄФА виділив 1 млн євро в якості допомоги українським дітям.

Благодійний фонд легендарного швейцарського тенісиста Роджера Федерера виділяє $0,5 млн на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. «Через фонд ми підтримуємо благодійну організацію War Child Holland, яка надає захист дітям та сім'ям біженців», – йдеться у заяві Федерера.