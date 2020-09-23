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    Тренер «Вольфсбурга» висловив повагу до українського футболу перед грою з «Десною»

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    Коуч німецького колективу&nbsp;Олівер Гласнер - Тренер «Вольфсбурга» висловив повагу до українського футболу перед грою з «Десною»
    Коуч німецького колективу Олівер Гласнер
    Світлина - сайт Вольфсбурга

    Гласнер назвав «Десну» міцною у плані фізики командою

    Головний тренер німецького «Вольфсбурґа» Олівер Ґляснер зізнався, що добре розбирається в українському футболі та очікує від власних підопічних максимально гарного виступу.

    «Ми змогли переглянути більше відео про «Десну», ніж це було перед «Кукесом». У чемпіонаті команда вже провела три матчі. Так що ми добре підготовлені, знаємо суперника. Поважаємо і добре розбираємося в українському футболі. У минулому сезоні грали з двома командами з України. Тому розуміємо, що потрібно показати хорошу гру, щоб на крок наблизитися до мети - вийти в групу Ліги Європи», - сказав Ґляснер.

    Австрієць також охарактеризував стиль гри «Десни», назвавши чернігівців організованою командою.  

    «У «Десни» організована команда, яка мало пропускає. Вона добре грає в обороні, обмежує простір, дуже міцна фізично. В атаці грає потужний форвард, на якого йдуть подачі з флангів. Знаємо, чого чекати від суперника. Повинні впоратися з цією обороною, забити гол і побоюватися контратак», - додав Ґляснер.

    Варто зазначити, що матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи «Вольфсбурґ» - «Десна» відбудеться 24 вересня у Німеччині.

    Читайте також: «Десна» відправилася в Хорватію на дебютний матч в єврокубках.

    Джерело: ФК «Вольфсбург»

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Десна» ФК «Вольфсбурґ» Олівер Ґляснер
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