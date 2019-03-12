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    Тренер збірної України розповів, чому не випустить Підручного на завтрашню гонку

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    Юрай Санітра береже свого найкращого біатлоніста - Тренер збірної України розповів, чому не випустить Підручного на завтрашню гонку
    Юрай Санітра береже свого найкращого біатлоніста
    Biathlon.com.ua

    Юрай Санітра аргументував свій вибір

    Тренерський штаб збірної України з біатлону прийняв рішення дати відпочити чемпіону світу в гонці переслідування Дмитру Підручному і не випускати його на індивідуальну гонку.

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    «Діма був ще дуже втомленим після двох важких стартів. Після переможної гонки він проспав 11 годин. Але зараз вже почувається краще, із завтрашнього дня буде тренуватися і готуватися до одиночного міксту. Приму ми почали цілеспрямовано готувати до класичної естафети в суботу. Інші четверо спортсменів стартуватимуть – Семенов, Тищенко, Ткаленко і Труш», – сказав старший тренер української чоловічої команди Юрай Санітра.

    Чоловіча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу-2019 в Естерсунді (Швеція) відбудеться завтра, 13 березня, о 17:15 за київським часом.

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    Джерело: biathlon.com.ua

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