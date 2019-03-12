Тренер збірної України розповів, чому не випустить Підручного на завтрашню гонку



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Юрай Санітра береже свого найкращого біатлоніста Biathlon.com.ua

Юрай Санітра аргументував свій вибір

Тренерський штаб збірної України з біатлону прийняв рішення дати відпочити чемпіону світу в гонці переслідування Дмитру Підручному і не випускати його на індивідуальну гонку.

«Діма був ще дуже втомленим після двох важких стартів. Після переможної гонки він проспав 11 годин. Але зараз вже почувається краще, із завтрашнього дня буде тренуватися і готуватися до одиночного міксту. Приму ми почали цілеспрямовано готувати до класичної естафети в суботу. Інші четверо спортсменів стартуватимуть – Семенов, Тищенко, Ткаленко і Труш», – сказав старший тренер української чоловічої команди Юрай Санітра.

Чоловіча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу-2019 в Естерсунді (Швеція) відбудеться завтра, 13 березня, о 17:15 за київським часом.

Джерело: biathlon.com.ua