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    Дмитро Підручний став чемпіоном світу з біатлону!

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    Дмитро Підручний переписав історію - Дмитро Підручний став чемпіоном світу з біатлону!
    Дмитро Підручний переписав історію
    Biathlon.com.ua

    Тернополянин став першим українським біатлоністом-чоловіком, який виграв чемпіонат світу

    27-річний тернополянин Дмитро Підручний приніс Україні першу медаль на 53-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в шведському Естерсунді.

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    Дмитро за підсумками спринтерської гонки стартував четвертим з 17-секундним відставанням від чемпіона, норвежця Йоганнеса Бьо.

    Після першої стрільби Підручний ускладнив собі життя двома промахами. На друге коло він вийшов сьомим з хвилиною і 14-ма секундами відставання від Бьо.

    А потім було поступове здіймання в гору. Після чисто проведеної лежки українець став сьомим і поступався лідерові хвилиною і трьома секундами.

    Третя стрільба знову чиста. На передостаннє коло наш біатлоніст вирушив з 50-ма секундами відставання від Бьо-молодшого, але в компанії норвежця Тар'єя Бьо, французів Антонена Ґіґонни і Кентена Фійона-Майє, а також росіянина Євгенія Ґаранічева.

    Заключна стрільба перевернула ситуацію з ніг на голову. Йоганнес Бьо допустив три промахи й поки бігав штрафні кола, Підручний відстрілявся чисто. Інші суперники теж мали промахи, а отже на фінальне коло Дмитро пішов з 15-ма секундами переваги над Бьо. І перевагу втримав!

    На фініші Йоганнес Бьо відстав на 8,3 секунди. Бронза - у Фійона-Майє.

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