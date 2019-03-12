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    Підручний не стартуватиме в індивідуальній гонці чемпіонату світу

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    Сергій Семенов був володарем Кубка світу-2014/2015 саме в індивідуальній гонці. На цьому чемпіонаті Сергій ще не виступав - Підручний не стартуватиме в індивідуальній гонці чемпіонату світу
    Сергій Семенов був володарем Кубка світу-2014/2015 саме в індивідуальній гонці. На цьому чемпіонаті Сергій ще не виступав
    Biathlon.com.ua

    Юрай Санітра назвав чотирьох учасників завтрашньої гонки

    Новоспечений чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний не вийде на старт у завтрашній гонці переслідування на світовій першості в Естерсунді (Швеція).

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    Тренер нашої команди Юрай Санітра вочевидь дав Дмитрові відпочити після двох фантастичних виступів - четвертого місця в спринті і чемпіонства в пасьюті.

    Таким чином, «індивідуалку» побіжать Артем Тищенко (він стартує 18-м), Сергій Семенов (51), Руслан Ткаленко (80) і Віталій Труш (96).

    З повним старт-листом індивідуальної гонки, яка розпочнеться 13 березня о 17:15 за київським часом, можна ознайомитися за посиланням.

    Нагадаємо, що сьогодні «індивідуалку» провели жінки. Найкраща з українок Анастасія Меркушина стала десятою. Чемпіонство виборола шведка Ганна Еберґ.

     Читайте також: Терпеливий і справедливий: який він, Дмитро Підручний, новоспечений чемпіон світу з біатлону
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    Сергій Семенов Дмитро Підручний Руслан Ткаленко Юрай Санітра Артем Тищенко Віталій Труш
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