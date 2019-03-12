Підручний: Дякую Бринзаку, який, незважаючи на деякі розбіжності в поглядах, підтримував мене



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Дмитро Підручний ще не може повірити в те, що зробив Фейсбук Дмитра Підручного

Український біатлоніст подякував усім причетним до своєї перемоги на чемпіонаті світу

Трохи оговтавшись морально після перемоги в гонці переслідування на чемпіонаті світу з біатлону в шведському Естерсунді, український біатлоніст Дмитро Підручний написав у власних соцмережах подяку всім тим, кого вважає причетними до своєї перемоги.

«Мрії збуваються... Я так довго хотів цієї нагороди - і ось вона, а я ще досі не можу усвідомити, що це правда, це не сон. Дякую всім, хто допомагав мені на шляху до цієї перемоги, перш за все сім'ї, родині. Ви особливо мене завжди підтримували.

Також дякую усім вболівальникам, тренерам, фізіотерапевтам, лікарям, які не тільки зараз працюють зі мною, а всім хто допомагав мені всі ці довгі роки, також спонсорам, Міністерству молоді та спорту, Федерації біатлону України, її президенту Володимиру Бринзаку, який у далекому 2012 році повірив у мене, взяв у команду, і незважаючи на деякі розбіжності в поглядах, підтримував мене. І окреме дякую команді, тренерам, сервісу лиж, лікарю, масажисту, спортсменам. Цей день назавжди залишиться у моїй пам'яті та серці!», - підсумував Дмитро Підручний.

Нагадаємо, що Дмитро не стартуватиме у завтрашній індивідуальній гонці чемпіонату світу, яка розпочнеться о 17:15 за київським часом.