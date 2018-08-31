Тренер «Зорі»: Потрібна нова людина, яка зможе влити нову кров у клуб



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Юрій Вернидуб. Фото ФК «Зоря»

Юрій Вернидуб детально прокоментував свою заяву про відставку

Наставник луганської «Зорі» Юрій Вернидуб остаточно дав зрозуміти, що вирішив залишити луганський клуб.

За словами тренер, він відповідає за результат, якого досягнути не вдалося – команда не вийшла у груповий етап Ліги Європи.

«Я як головний тренер відповідаю за результат. Потрібно приймати це рішення. Для себе я прийняв таке рішення. Сподіваюся, що президент клубу Євген Геллер мене теж зрозуміє», - сказав він.

«Потрібна нова людина, яка стане головним тренером, яка зможе влити нову кров у клуб, в команду, і вони почнуть показувати ще кращі результати, ніж ті, які добували ми», - додав Вернидуб.

Окрім того, тренер привітав «Лейпциг», кривдників «Зорі», з виходом у груповий етап Ліги Європи.

«У вас хороша, молода команда, у якій багато сильних футболістів. Сподіваюся, ви займете у нинішньому чемпіонаті те місце, яке дозволить вам у наступному сезоні виступати у Лізі чемпіонів», - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що тренер «Зорі» Юрій Вернидуб вирішив подати у відставку після поразки від «Лейпцига».