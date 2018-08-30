Тренер «Зорі» Юрій Вернидуб вирішив подати у відставку після поразки від «Лейпцига»



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Юрій Вернидуб. Фото ФК «Зоря»

Наставник хоче обговорити все з президентом клубу

Наставник луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поділився своїми емоціями після прикрої поразки від «Лейпцига» у Лізі Європи.

Зокрема, він зауважив, що гра була хорошою, а також про те, що збирається у відставку, інформує офіційний сайт клубу.

«Хороша гра була. Дуже швидко пропустили. Але знайшли у собі сили, зрівняли рахунок. Думаю, матч був хорошим як з нашого боку, так і з боку «Лейпцига». Десь більше пощастило супернику», - сказав він.

«Пенальті... На розсуд судді. У нас був аналогічний момент у домашній грі з «Десною», коли м'яч відскочив від поля і влучив у руку. Суддя сказав, що такі пенальті не ставляться. Тут рефері з Нідерландів поставив 11-метровий удар. Щось ще говорити не хочеться», - додав наставник.

«Я вдячний всій команді, вдячний «Зорі», за проведені у клубі дев’ять років. Думаю, пора робити паузу. Сподіваюся, це піде на користь клубу. Я як головний тренер, не виконав завдання. Ми не вийшли у груповий етап», - розійшовся наставник.

Плюс, Вернидуб додав до цього не дуже вдалий виступ у внутрішньому чемпіонаті.

«Після повернення до Києва, постараюся зустрітися з президентом. Думаю, ми поговоримо, і я обґрунтую своє рішення», - підсумував він.

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