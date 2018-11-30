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    Тренери збірної України назвали склади на другі спринтерські гонки етапу Кубку IBU у Швеції

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    Анна Кривоном - Тренери збірної України назвали склади на другі спринтерські гонки етапу Кубку IBU у Швеції
    Анна Кривоном
    Фото: biathlon.com.ua

    Участь у двох гонках візьмуть 11 біатлоністів

    У суботу, 1 грудня, продовжиться перший етап Кубку IBU з біатлону у шведському Ідре.

    Спортсмени знову вийдуть на старт спринтерських гонок, інформує biathlon.com.ua.

    Спринт, чоловіки (11:00)

    14. Богдан Цимбал
    44. Віталій Труш
    50. Антон Дудченко
    71. Андрій Доценко
    86. Тарас Лесюк

    Спринт, жінки (14:00)

    2. Марія Кручова
    12. Яна Бондар
    28. Надія Бєлкіна
    44. Ольга Абрамова
    68. Анна Кривонос
    76. Валерія Дмитренко

    Нагадаємо, у стартовій гонці нового біатлонного сезону кращий з українців показав 18-й результат.

    Згодом Абрамова показала шостий результат у спринтерській гонці.

    біатлон спринт українці
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