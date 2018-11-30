Тренери збірної України назвали склади на другі спринтерські гонки етапу Кубку IBU у Швеції
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Розсилка
Анна Кривоном
Фото: biathlon.com.ua
Участь у двох гонках візьмуть 11 біатлоністів
У суботу, 1 грудня, продовжиться перший етап Кубку IBU з біатлону у шведському Ідре.
Спортсмени знову вийдуть на старт спринтерських гонок, інформує biathlon.com.ua.
Спринт, чоловіки (11:00)
14. Богдан Цимбал
44. Віталій Труш
50. Антон Дудченко
71. Андрій Доценко
86. Тарас Лесюк
Спринт, жінки (14:00)
2. Марія Кручова
12. Яна Бондар
28. Надія Бєлкіна
44. Ольга Абрамова
68. Анна Кривонос
76. Валерія Дмитренко
Нагадаємо, у стартовій гонці нового біатлонного сезону кращий з українців показав 18-й результат.
Згодом Абрамова показала шостий результат у спринтерській гонці.