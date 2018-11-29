У стартовій гонці нового біатлонного сезону кращий з українців показав 18-й результат



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Антон Дудченко Фото: biathlon.com.ua

Антон Дудченко потрапив у топ-20 на етапі у Швеції

Перший етап Кубку IBU у шведському Ідре, а з ним і офіційний міжнародний біатлонний сезон-2018/19 відкривала спринтерська гонка у чоловіків.

Серед п'яти українців в актив цю гонку можуть собі записати троє хлопців, інформує biathlon.com.ua.

Антон Дудченко, який вийшов на старт під другим номером, пройшов вогневі рубежі з одним колом штрафу й у підсумку фінішував 18-м, поліпшивши своє колишнє вище досягнення на дорослому міжнародному рівні відразу на вісім позицій.

Богдан Цимбал, який усе ще перебуває у статусі юніора, свій дебют на Кубку IBU ознаменував потраплянням у залікову зону з 34-м результатом, навіть незважаючи на два промахи.

З кубковими очками фінішував також Віталій Труш, який показав 24-й час при двох промахах.

Кубок IBU з біатлону сезону-2018/19

Етап в Ідре, Швеція

Спринт, чоловіки

1. Антон Бабіков (Росія) (0+0) – 26:00.1

2. Арістід Бег (Франція) (0+0) - +17.4

3. Лукас Фратцшер (Німеччина) (1+1) - +22.7

...18. Антон Дудченко (Україна) (0+1) - +1:27.2

...24. Віталій Труш (Україна) (1+1) - +1:47.2

...34. Богдан Цимбал (Україна) (1+1) - +2:06.6

...46. Андрій Доценко (Україна) (1+2) - +2:41.2

...57. Тарас Лесюк (Україна) (1+4) - +3:22.8