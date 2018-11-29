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    У стартовій гонці нового біатлонного сезону кращий з українців показав 18-й результат

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    Антон Дудченко - У стартовій гонці нового біатлонного сезону кращий з українців показав 18-й результат
    Антон Дудченко
    Фото: biathlon.com.ua

    Антон Дудченко потрапив у топ-20 на етапі у Швеції

    Перший етап Кубку IBU у шведському Ідре, а з ним і офіційний міжнародний біатлонний сезон-2018/19 відкривала спринтерська гонка у чоловіків.

    Серед п'яти українців в актив цю гонку можуть собі записати троє хлопців, інформує biathlon.com.ua.

    Антон Дудченко, який вийшов на старт під другим номером, пройшов вогневі рубежі з одним колом штрафу й у підсумку фінішував 18-м, поліпшивши своє колишнє вище досягнення на дорослому міжнародному рівні відразу на вісім позицій.

    Богдан Цимбал, який усе ще перебуває у статусі юніора, свій дебют на Кубку IBU ознаменував потраплянням у залікову зону з 34-м результатом, навіть незважаючи на два промахи.

    З кубковими очками фінішував також Віталій Труш, який показав 24-й час при двох промахах.

    Кубок IBU з біатлону сезону-2018/19

    Етап в Ідре, Швеція

    Спринт, чоловіки

    1. Антон Бабіков (Росія) (0+0) – 26:00.1
    2. Арістід Бег (Франція) (0+0) - +17.4
    3. Лукас Фратцшер (Німеччина) (1+1) - +22.7
    ...18. Антон Дудченко (Україна) (0+1) - +1:27.2
    ...24. Віталій Труш (Україна) (1+1) - +1:47.2
    ...34. Богдан Цимбал (Україна) (1+1) - +2:06.6
    ...46. Андрій Доценко (Україна) (1+2) - +2:41.2
    ...57. Тарас Лесюк (Україна) (1+4) - +3:22.8

    біатлон спринт українці
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