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    Пограбували роздягальні. Рашисти звірствували на тренувальній базі «Оболоні»

    Пограбували роздягальні. Рашисти звірствували на тренувальній базі «Оболоні»
    фото: ФК «Оболонь» Київ

    Окупанти заїхали танком на територію, знищивши металевий паркан, та пограбували роздягальні

    Президент «Оболоні» Олександр Слободян розповів, як війна торкнулася його клубу.

    «Оболонь-Арена», дякувати Богу, стоїть. Там, у підземному паркінгу, було обладнано бомбосховище, і багато людей там переховувались. У кафе на стадіоні постійно годують тих, хто цього потребує. На жаль, на нашій тренувальній базі ці варвари також побували. Заїхали танком на територію, знищивши металевий паркан, пограбували роздягальні. На місці паркування автобуса знайдено снаряд, який, здається, не розірвався. Поля візуально не пошкоджені, але ретельно оглянути їх поки що не вдалося. Там можуть бути міни, розтяжки, треба зачекати на висновки інженерної служби», розповів Слободян.

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    Пограбували роздягальні. Рашисти звірствували на тренувальній базі «Оболоні»
    Пограбували роздягальні. Рашисти звірствували на тренувальній базі «Оболоні»
    фото: ФК «Оболонь» Київ

    Нагадаємо, півзахисник лондонського «Вест Гема» та збірної України Андрій Ярмоленко не залишається осторонь боротьби українського народу з російськими окупантами. Він відреагував на обстріли Чернігова та описав Путіна одним словом.

    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Пограбували роздягальні. Рашисти звірствували на тренувальній базі «Оболоні»