Посол Німеччини: Війна Росії проти України змінила все і всіх

Пані посол пояснила, чому Німеччині потрібно було стільки часу, щоб відкрились очі на справжню Росію

«Не тільки в Німеччині, але й в Україні дуже багато людей просто не вірили, що може статися такий напад»

НІмеччина мала дуже давні стосунки з Росією, лідери країни намагались комунікувати з російською владою, щоб покращити стосунки. Проте така техніка із Росією не спрацювала, що стало зрозуміло для більшості німецьких політиків. Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Фельдгузен пояснила, чому питання надання зброї і запровадження санкцій затягувалось і чи відчувають зараз у Берліні відповідальність.

«Вам була відома наша політика щодо постачання зброї в інші країни, яку уряди пані Меркель і пана Шольца пояснювали багато разів. Війна Росії проти України змінила все і для всіх. Адже не тільки в Німеччині, але й в Україні дуже багато людей просто не вірили, що може статися такий напад. І ми на нього відреагували дуже швидко», – сказала Анка Фельдгузен.

Пані посол пояснила, чому концепція Німеччини у відносинах з Росією Wandel durch Handel (українською – зміни через торгівлю) зазнала краху та чому потрібно було стільки часу, щоб відкрились очі на справжню Росію.

«Думаю, це пояснюється тим, що у нас були дуже давні стосунки з Росією і тим, що німецька політика була завжди такою консенсусною, що усі німецькі лідери намагались з усіма комунікувати, щоб покращити світ і наші стосунки. З Росією така політика зовсім не спрацювала і це стало зрозуміло тепер для більшості німецьких політиків», – пояснила Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні після вторгнення Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Раніше стало відомо, що федеральний уряд ФРН категорично відмовляється надати Україні сучасні бронетранспортери Marder. При цьому міністерство оборони Німеччини позитивно вирішило питання щодо продажу чеською стороною бронетехніки для України