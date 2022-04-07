  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Гаррі Каспаров
рус
    Думки вголос

    Війна ще триває. Ворог змушений реагувати на свої невдачі

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загарбники розуміють лише силу - Війна ще триває. Ворог змушений реагувати на свої невдачі
    Загарбники розуміють лише силу
    фото з відкритих джерел

    Росія швидко котиться на дно цивілізаціної «ями»

    Мовою оригіналу

    Расчеловечивание шло двадцать с лишним лет.

    Это не первый день войны и это не первый год правления Путина, которое началось со взрывов домов в России, с Чеченской войны, «Норд-Ост», и Беслана, и продолжилось многочисленными убийствами политических оппонентов в России и за рубежом.

    Была агрессия против Грузии, аннексия Крыма.

    Подавляющее большинство моих соотечественников не видело ничего зазорного в том, что росгвардейцы молотили беззащитных людей на улицах российских городов, а заключенных пытали в тюрьмах

    Россия сейчас находится в цивилизационной «яме», из которой будет выбираться трудно, если вообще возможно.

    И поэтому эти совершенно жуткие кадры из освобожденных районов Украины, с одной стороны, конечно, парализуют сознание, а с другой – начинаешь понимать, что всё к этому и шло, именно к этому.

    И то безумие, которое охватило сегодня Россию – то, что мы видим и в телевизоре и, к сожалению, в социальных сетях тоже – это все тот же вектор движения.

    Потерявшая человеческий облик пропаганда, транслирующая ненависть к украинцам и всему миру, трансформируется в примитивном сознании солдат в уже в конкретные военные преступления.

    Расстрел безоружных людей со связанными руками не вписывается в даже самую изощренную систему оправданий. Это военные преступления. Это безумие, которое идет сверху вниз. Флюиды от озверевшего диктатора передаются генералам, старшим офицерам, лейтенантам, сержантам и рядовому составу.

    Кроме того, надо понимать, что война складывается плохо для агрессора и все они это чувствуют

    Вместо запланированного парада на Крещатике и плясок кадыровцев на Майдане они получили совсем другое – разбитую технику и многочисленные потери личного состава. Все они подсознательно, подкожно понимают – война уже проиграна.

    И не добившись успеха на поле боя, они срывают бессильную злобу на тех, кто, не может ответить. В путинской России всегда было нормой бить безоружных людей, которые выходили на демонстрации.

    Сейчас для них стало нормой убивать, вектор идет в одну сторону

    Я всегда говорил, что в жизни, в социальной механике, действуют те же законы физики. Наклонная плоскость имеет только одно направление движения – вниз и с ускорением.

    Сегодня мы наблюдаем, как это ускорение приводит Россию на самое дно цивилизационной «ямы», уходящей корнями в самое мрачное средневековье.

    Джерело: блог Гаррі Каспарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Юрій Чорноморець
    Юрій Чорноморець

    Провідний сучасний український теолог і патролог, філософ

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війна ще триває. Ворог змушений реагувати на свої невдачі