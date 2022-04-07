Війна ще триває. Ворог змушений реагувати на свої невдачі

Росія швидко котиться на дно цивілізаціної «ями»

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Расчеловечивание шло двадцать с лишним лет.

Это не первый день войны и это не первый год правления Путина, которое началось со взрывов домов в России, с Чеченской войны, «Норд-Ост», и Беслана, и продолжилось многочисленными убийствами политических оппонентов в России и за рубежом.

Была агрессия против Грузии, аннексия Крыма.

Подавляющее большинство моих соотечественников не видело ничего зазорного в том, что росгвардейцы молотили беззащитных людей на улицах российских городов, а заключенных пытали в тюрьмах

Россия сейчас находится в цивилизационной «яме», из которой будет выбираться трудно, если вообще возможно.

И поэтому эти совершенно жуткие кадры из освобожденных районов Украины, с одной стороны, конечно, парализуют сознание, а с другой – начинаешь понимать, что всё к этому и шло, именно к этому.

И то безумие, которое охватило сегодня Россию – то, что мы видим и в телевизоре и, к сожалению, в социальных сетях тоже – это все тот же вектор движения.

Потерявшая человеческий облик пропаганда, транслирующая ненависть к украинцам и всему миру, трансформируется в примитивном сознании солдат в уже в конкретные военные преступления.

Расстрел безоружных людей со связанными руками не вписывается в даже самую изощренную систему оправданий. Это военные преступления. Это безумие, которое идет сверху вниз. Флюиды от озверевшего диктатора передаются генералам, старшим офицерам, лейтенантам, сержантам и рядовому составу.

Кроме того, надо понимать, что война складывается плохо для агрессора и все они это чувствуют

Вместо запланированного парада на Крещатике и плясок кадыровцев на Майдане они получили совсем другое – разбитую технику и многочисленные потери личного состава. Все они подсознательно, подкожно понимают – война уже проиграна.

И не добившись успеха на поле боя, они срывают бессильную злобу на тех, кто, не может ответить. В путинской России всегда было нормой бить безоружных людей, которые выходили на демонстрации.

Сейчас для них стало нормой убивать, вектор идет в одну сторону

Я всегда говорил, что в жизни, в социальной механике, действуют те же законы физики. Наклонная плоскость имеет только одно направление движения – вниз и с ускорением.

Сегодня мы наблюдаем, как это ускорение приводит Россию на самое дно цивилизационной «ямы», уходящей корнями в самое мрачное средневековье.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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