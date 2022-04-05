Андрій Ярмоленко відреагував на обстріли Чернігова та описав Путіна одним словом

«Ми ніколи цього не пробачимо. Путін – л*йно», – написав Ярмоленко

Півзахисник лондонського «Вест Гема» та збірної України Андрій Ярмоленко не залишається осторонь боротьби українського народу з російськими окупантами.

32-річний футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, на якому показані руйнування в його рідному місті Чернігові після обстрілів та бомбардувань з боку військ Російської Федерації.

Також Андрій залишив послання президенту країни-агресорки Володимиру Путіну.

«Ми ніколи цього не пробачимо. Путін – л*йно», – написав Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко назвав війну РФ проти українського народу геноцидом. Андрій активно допомагає рідному місту, яке потерпає від російських окупаційних військ.

Також Ярмоленко закликав гравців збірної РФ розкрити очі свїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.