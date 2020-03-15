З виключними заходами гігієни. Фоторепортаж зі змагань в Івано-Франківську, які провели попри карантин

Волинянка Валентина Мирончук перемогла на дистанції 35 км Іван Вербицький

Скороходи не просто позмагалися, а виконали олімпійські нормативи

14 березня на вулицях Івано-Франківська відбувся чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) зі спортивної ходьби. Тривалий час існувала вірогідність відміни змагань у зв’язку зі спалахом пандемії коронавірусу. Однак врешті, зваживши всі за і проти, організатори вирішили чемпіонату не скасовувати, а, застосувавши виключні заходи гігієни, провести його без глядачів. З іноземних команд на Прикарпаття приїхали команди Туреччини, Румунії, Сербії, Греції, Болгарії і Казахстану, який виступав у рамках чемпіонату України.

35-кілометрову дистанцію серед жінок виграла з результатом 2:56.34 волинянка Валентина Мирончук. Другою й третьою стали представниці Київщини Олександра Оляновська та Оксана Кулагіна.

Серед чоловіків 35 кілометрів виграв учасник трьох Олімпіад Сергій Будза, який теж представляє Київську область. Його результат – 2 години 37 хвилин і 18 секунд. Другим став Антон Радько з Сумщини, третім – волинянин Дмитро Собчук.

Найцікавішою була боротьба на 20-кілометровій дистанції. І то не дивно, адже ця дисципліна – олімпійська і чимало спортсменів досі намагається виконати олімпійський норматив. У жінок, правда, підтвердила свій клас трійка, яка й без того перепустки в Токіо-2020 вже має: Людмила Оляновська з Київщини перемогла (результат – 1:29.13), другою й третьою стали волинянки Олена Собчук та Марія Сахарук (Філюк).

А головним героєм дня став 21-річний Едуард Забуженко з Київщини. Вихованець Анатолія Соломіна переміг з результатом 1:20,46, що є його особистим рекордом і виконанням олімпійського нормативу. Другим став інший представник Київської області Іван Лосєв, третім – турок Абдюлселам Імук.

Тепер спортсмени, які вже пробилися на Олімпіаду, понад усе сподіваються, що Ігри відбудуться і їх через коронавірус не відмінять.

Про те, як організатори дбали про гігієну, спортсмени перемагали на чемпіонаті ABAF, а пересічні івано-франківці сопіли в дві дзюрки через створені незручності читайте трохи згодом у розгорненому матеріалі на «Главкомі».

Іван Вербицький, «Главком»



