Три російські спортсмени дискваліфіковані за допінг

Росіянин Олександр Дьяченко (на фото) та двоє його колег зможуть у найближчі роки займатися спортом лише удома і в своє задоволення, бо на міжнародній арені вони дискваліфіковані за вживання допінгу

Росія очікує хвилю покарань для своїх спортсменів за старі гріхи

Спортивний арбітражний суд в Лозанні задовільнив позов Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і дискваліфікував трьох російських веслярів за вживання допінгу в 2014-16 роках. Про це пише російське видання Sportbox.

Міжнародна федерація каное у свій час не стала судитися із росіянами, оскільки не бачила судової перспективи у цих справах. Але Всесвітнє антидопінгове агентство продовжило боротися із порушниками – і досягло позитивного результату.

Суд анулював усі перемоги Олександра Дьяченка, Миколп Ліпкіна та Олександри Дупик, здобуті ними в період вживання заборонених препаратів.

Крім того, усі три спортсмени-порушники отримали тривалі дискваліфікації. Дупик не зможе виступати на офіційних змаганнях два роки, Дьяченко і Ліпкін – по чотири.

Більш того, російські ЗМІ вважають, що це лише початок великої кампанії проти російських спортсменів, яких раніше не вдалося засудити за вживання допінгу. Журналіст Гліб Томашевський зазначив у своєму аналітичному матеріалі, що «тепер на руках WADA дуже серйозний прецедент. І агентство вже знає, як ним розпорядитися. Воно збирається знову відкрити старі справи російських спортсменів, які були припинені через брак доказів».

Нагадаємо, 7 червня усі фігуристи з Росії та Білорусі отримали безстрокову міжнародну дискваліфікацію.

А у травні російський гімнаст одержав покарання за рашистський символ. Він отримав річну дискваліфікацію за букву Z на формі.