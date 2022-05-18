Російський гімнаст одержав покарання за рашистський символ

На міжнародних змаганнях зі спортивної гімнастики Іван Куляк напнув на себе букву Z

Куляк дискваліфікований на рік за виступ із літерою Z на формі

Російський гімнаст Іван Куляк дискваліфікований на рік за виступ на етапі Кубка світу в Досі з літерою Z на формі. Рішення ухвалене Дисциплінарною комісією Фонду етики гімнастики.

За порушення правил Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Куляк позбавлений бронзової медалі КС в Досі. Також він повинен повернути призову виплату в розмірі 500 швейцарських франків.

Куляк також повинен сплатити внесок на судові витрати у сумі 2000 швейцарських франків.

Щодо голови делегації РФ Валентини Родіоненко та тренера Ігоря Калабушкіна порушень не встановлено. Звинувачення з них зняті.

Нагадаємо, після російського вторгнення на територію України міжнародна спортивна спільнота заборонила або обмежила участь росіян і білорусів у різних змаганнях. Збірну Росії відсторонено від участі у Всесвітніх іграх цього літа, крім того, санкції торкнулися спортсменів легкої атлетики, тенісу, футболу, хокею,біатлону, гандболу, ковзанярського спорту та фігурного катання, лижного спорту, гімнастики, дзюдо, боксу, волейболу та регбі.

Міжнародні змагання, які мали відбутися в Росії у 2022 році, перенесено до інших країн.