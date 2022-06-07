Фігуристи з Росії та Білорусі отримали безстрокову міжнародну дискваліфікацію

Фігуристи Росії та Білорусі безстроково дискваліфіковані через російську війну проти України

Світовий ковзанярський спорт не дозволив росіянам та білорусам брати участь у міжнародних змаганнях

Російські та білоруські ковзанярі, фігуристи та спортсмени з шорт-треку, участь у міжнародних змаганнях яких була призупинена після початку війни в Україні, залишаться поза світовими турнірами.

Рішення про це було ухвалене на конгресі Міжнародного союзу ковзанярів, який проходить у ці дні в Таїланді.

Більш того, рішення про дискваліфікацію усіх представників країн-агресорів є безстроковим, тобто повернутися до світового ковзанярського спорту росіяни та білоруси зможуть лише після спеціального рішення.

Крім самих спортсменів, дискваліфікація стосується і офіційних осіб Міжнародного союзу ковзанярів, які представляють Росію та Білорусь.

Також на території цих двох країн не будуть проводитися жодні міжнародні змагання під егідою міжнародного ковзанярського союзу.

Нагадаємо, що тимчасове відсторонення російських ковзанярів та фігуристів мало місце ще у березні, після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України.

З того часу росіяни не брали участі у міжнародних змаганнях.