Російський гонщик зіганув на змаганнях: його дискваліфікували

Російського картингіста Артема Северюхіна дискваліфікували за рішенням Міжнародної федерації автоспорту (FIA). 15-річний підліток 11 квітня продемонстрував нацистський жест. Про це повідомило видання RaceFans.

Російський спортсмен продемонстрував «зігу», коли стояв на п’єдесталі нагородження першого етапу чемпіонату Європи з картингу в Португалії. У рішенні FIA зазначила, що спортсмен порушив відразу п’ять пунктів спортивного регламенту. Своїми діями він завдав моральної шкоди Федерації.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP