  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Російський гонщик зіганув на змаганнях: його дискваліфікували

    15-річний підліток 11 квітня продемонстрував нацистський жест - Російський гонщик зіганув на змаганнях: його дискваліфікували
    15-річний підліток 11 квітня продемонстрував нацистський жест
    скріншот з відео

    Мати спортсмена стверджувала, що її син хотів «послати сердечка своїй команді»

    Російського картингіста Артема Северюхіна дискваліфікували за рішенням Міжнародної федерації автоспорту (FIA). 15-річний підліток 11 квітня продемонстрував нацистський жест. Про це повідомило видання RaceFans.

    Російський спортсмен продемонстрував «зігу», коли стояв на п’єдесталі нагородження першого етапу чемпіонату Європи з картингу в Португалії. У рішенні FIA зазначила, що спортсмен порушив відразу п’ять пунктів спортивного регламенту. Своїми діями він завдав моральної шкоди Федерації.

    Мати спортсмена одразу після інциденту стверджувала, що її син хотів «послати сердечка своїй команді». Вона звинуватила інших коментаторів, що вони «бачать те, що хочуть побачити».

    Артема Северюхіна було дискваліфіковано, починаючи із португальського етапу. Через рішення гонщик команди Tony Kart Джо Терні отримав «золото» за підсумками змагань в Португалії.

    Після інциденту команда розірвала контракт із пілотом. У росіянина відібрали також італійську ліцензію. Рішення ухвалив Автомобільний клуб Італії (ACI), під прапором якого виступав росіянин.

    Теги: росія окупанти спорт пропаганда війна Україна жест окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російський гонщик зіганув на змаганнях: його дискваліфікували