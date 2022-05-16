Російський гонщик зіганув на змаганнях: його дискваліфікували

Мати спортсмена стверджувала, що її син хотів «послати сердечка своїй команді»

Російського картингіста Артема Северюхіна дискваліфікували за рішенням Міжнародної федерації автоспорту (FIA). 15-річний підліток 11 квітня продемонстрував нацистський жест. Про це повідомило видання RaceFans.

Російський спортсмен продемонстрував «зігу», коли стояв на п’єдесталі нагородження першого етапу чемпіонату Європи з картингу в Португалії. У рішенні FIA зазначила, що спортсмен порушив відразу п’ять пунктів спортивного регламенту. Своїми діями він завдав моральної шкоди Федерації.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP — Freel (@FreelFreel) April 10, 2022

Мати спортсмена одразу після інциденту стверджувала, що її син хотів «послати сердечка своїй команді». Вона звинуватила інших коментаторів, що вони «бачать те, що хочуть побачити».

Артема Северюхіна було дискваліфіковано, починаючи із португальського етапу. Через рішення гонщик команди Tony Kart Джо Терні отримав «золото» за підсумками змагань в Португалії.

Після інциденту команда розірвала контракт із пілотом. У росіянина відібрали також італійську ліцензію. Рішення ухвалив Автомобільний клуб Італії (ACI), під прапором якого виступав росіянин.