Три з чотирьох українок здолали перше коло кваліфікації Australian Open

Після стартового раунду зачохлила ракетку лише юна Дарина Снігур

В Дубаї (ОАЕ) стартувала кваліфікація першого в 2021 році турніру із серії Grand Slam – Відкритого чемпіонату Австралії. Стартове коло кваліфікації здолали три з чотирьох представниць України.

Ангеліна Калініна (WTA №163) всього за 52 хвилини перемогла Пемру Озґен з Туреччини (WTA №212) – 6:1, 6:1. У другому колі Ангеліна зустрінеться з першою сіяною кваліфікаційного турніру, словенкою Кайєю Юван (WTA №104).

Катерина Завацька (WTA №118) на перемогу витратила годину і 47 хвилин. Волинянка у двох сетах (6:3, 6:3) здолала данку Клару Таусон (WTA №152). За вихід у фінал кваліфікації Завацька посперечається з Анкітою Райною з Індії (WTA №180).

Досвідчена Леся Цуренко (WTA №146) розпочала виступ з непростої перемоги над австралійкою Іваною Поповіч (WTA №362) – 6:2, 2:6, 6:2. Матч розтягнувся на годину і 44 хвилини. Тепер Леся зіграє з Леслі Паттінамою-Керкгове із Нідерландів (WTA №176).

За підсумками стартового кола зачохлила ракетку лише юна Дарина Снігур (WTA №221). Вона за годину і вісім хвилин програла американці Кейті Макнейлі (WTA №121) – 4:6, 1:6.