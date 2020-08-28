US Open: українські тенісистки отримали перших суперниць



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Ястремська володарка трьох титулів WTA в одиночному розряді Світлина - focus.ua

Вперше в історії сім українок змагатимуться в основній сітці US Open

Відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату США (US Open) - другого в цьому сезоні турніру «Великого Шолома».

Даяна Ястремська (25 в рейтингу WTA) отримала 19-й номер посіву і в першому колі зустрінеться з представницею Австралії Астрой Шарма (126).

Катерина Бондаренко (349) свій десятий виступ в основній сітці почне матчем проти американки Еллі Кік (162), яка отримала wild card.

Катерина Козлова (98) в першому колі зіграє проти американки Вітні Осігве (143). Катаріна Завацька (106) на старті змагань поміряється силами з одинадцятою сіяною казашкою Оленою Рибакіною (17).

Леся Цуренко (139) в стартовому матчі зустрінеться з Медісон Бренгл (82). Наша тенісистка двічі поступилася американці на рівні ITF в 2011 і 2015 роках.

Марта Костюк (140) в своєму дебютному матчі в основі американського "Шолома" зіграє проти Дар’ї Касаткіної (68) з Росії, а Ангеліна Калініна (145) в першому раунді турніру в Нью-Йорку зустрінеться з лідером посіву Кароліною Плішковою (3).

Примітно, що для Ястремської це буде третій виступ у Нью-Йорку: у 2018 році вона поступилася в першому колі, а в минулому сезоні дійшла до третього раунду, поступившись Еліні Світоліній. Цуренко сім разів виступала в основній сітці US Open і свій кращий результат показала в 2018 році, зігравши в чвертьфіналі, в якому програла майбутній чемпіонці Наомі Осаці.

Джерело: btu.org.ua