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    US Open: українські тенісистки отримали перших суперниць

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    Ястремська володарка трьох титулів WTA в одиночному розряді&nbsp; - US Open: українські тенісистки отримали перших суперниць
    Ястремська володарка трьох титулів WTA в одиночному розряді 
    Світлина - focus.ua

    Вперше в історії сім українок змагатимуться в основній сітці US Open

    Відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату США (US Open) - другого в цьому сезоні турніру «Великого Шолома».

    Даяна Ястремська (25 в рейтингу WTA) отримала 19-й номер посіву і в першому колі зустрінеться з представницею Австралії Астрой Шарма (126).

    Катерина Бондаренко (349) свій десятий виступ в основній сітці почне матчем проти американки Еллі Кік (162), яка отримала wild card.

    Катерина Козлова (98) в першому колі зіграє проти американки Вітні Осігве (143). Катаріна Завацька (106) на старті змагань поміряється силами з одинадцятою сіяною казашкою Оленою Рибакіною (17).

    Леся Цуренко (139) в стартовому матчі зустрінеться з Медісон Бренгл (82). Наша тенісистка двічі поступилася американці на рівні ITF в 2011 і 2015 роках.

    Марта Костюк (140) в своєму дебютному матчі в основі американського "Шолома" зіграє проти Дар’ї Касаткіної (68) з Росії, а Ангеліна Калініна (145) в першому раунді турніру в Нью-Йорку зустрінеться з лідером посіву Кароліною Плішковою (3).

    Примітно, що для Ястремської це буде третій виступ у Нью-Йорку: у 2018 році вона поступилася в першому колі, а в минулому сезоні дійшла до третього раунду, поступившись Еліні Світоліній. Цуренко сім разів виступала в основній сітці US Open і свій кращий результат показала в 2018 році, зігравши в чвертьфіналі, в якому програла майбутній чемпіонці Наомі Осаці.

    Читайте також: Переможці 16-ти турнірів Grand Slam завершили тенісну кар'єру.

     

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Катерина Завацька Дарія Касаткіна US Open
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