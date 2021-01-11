Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла у півфінал турніру WTA

що Марта Костюк завдяки виходу в півфінал турніру в Абу-Дабі підійметься на 21 позицію в рейтингу і вперше в кар’єрі стане 78-ю

За фінал Марта посперечається з росіянкою, яка перемогла Світоліну

99-та ракетка світу Марта Костюк вийшла у півфінал турніру із серії WTA500 в Абу-Дабі (покриття – хард, призовий фонд - $565 530).

У двогодинному чвертьфінальному протистоянні Марта перемогла 66-ту в світовому рейтингу Сару Соррібес-Тормо із Іспанії – 0:6, 6:1, 6:4.

Костюк вдруге в кар'єрі зуміла виграти матч, в якому поступилася перший сет з «бубликом» (в 2018 році відігралася після 0:6 в поєдинку з Іваною Йоровіч на турнірі ITF).

18-річна українка проведе свій дебютний півфінал в Турі. Суперницею Марти Костюк в 1/2 фіналу стане росіянка Вероніка Кудерметова (WTA №46), яка у чвертьфіналі сенсаційно перемогла найкращу тенісистку України, п’яту ракетку світу Еліну Світоліну – 5:7, 6:3, 7:6(3).

Еліна зазнала другої поразки від Вероніки, якій програла і в їх першій очній зустрічі в Москві в 2019 році.

Суперниці боролися за путівку до півфіналу дві з половиною години. Після перемоги в першому сеті Світоліна повела з брейком у другому, але потім виграла тільки два гейми з наступних восьми. У вирішальному сеті українка поступалася 2:4, після чого вийшла вперед 5:4 і перевела гру на тай-брейк, поступаючись 5:6. Кудерметова оформила три міні-брейки проти одного у Світоліної й забезпечила собі місце в півфіналі.

Зауважимо, що Марта Костюк завдяки виходу в півфінал турніру в Абу-Дабі підійметься на 21 позицію в рейтингу і вперше в кар’єрі стане 78-ю.