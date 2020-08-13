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    Травма ребра: тенісистка Цуренко знялася із турніру в Празі

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    Цуренко наразі займає 133 рядок в рейтингу WTA - Травма ребра: тенісистка Цуренко знялася із турніру в Празі
    Цуренко наразі займає 133 рядок в рейтингу WTA
    Світлина - сайт Великого тенісу України

    Третя ракетка України Леся Цуренко не зуміла продовжити переможну серію на кортах у Празі

    Українка Леся Цуренко відмовилася від продовження виступу на тенісному турнірі в Празі (Чехія), де у другому колі вона повинна була зустрітися з румункою Анною Богдан.

    Для Цуренко сьогоднішній матч став би вже п'ятим поспіль на кортах в Празі, де Леся стартувала в кваліфікації. До цього наша землячка виграла чотири поєдинки.

    Киянка другий турнір поспіль не змогла завершити через проблеми зі здоров’ям.

    «Причина відмови та ж, що і була в Палермо - це проблеми з лівим ребром, - зізналася Леся. - По ходу турніру ребро мене не турбувало, але сьогодні вранці ця проблема повернулася під час розминки».

    Українка також прокоментувала свої найближчі плани на сезон.

    «Далі буду чекати, чи потраплю я в основу US Open, або ж буду грати на турнірі WTA 125k в Празі», - додала спортсменка.

    Примітно, що на початку місяця Цуренко не змогла стартувати в кваліфікації на турнірі в Італії.

    Ана Богдан в чвертьфіналі зіграє з чешкою Крістіною Плішковою. Інші чвертьфіналістки турніру наразі невідомі.

    Джерело: Великий теніс України

    теніс Леся Цуренко
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