«Такого не буває навіть у Росії». Шведська спортсменка за дивних обставин погоріла на допінгу



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Бронзова призерка Олімпіади-2016 з жіночої боротьби Єнні Франссон зі Швеції здала позитивну допінг-пробу.

Шведський портал Aftonbladet в статті, присвяченій допінгового скандалу, висловив невдоволення тим, що шведське антидопінгове агентство протягом чотирьох місяців не перевіряло спортсменку на допінг.

«Такого не буває навіть у Росії. Шведська антидопінгова робота відстає від усіх. Це просто ганьба», - йдеться в статті.

У пробі 32-річної Франссон були виявлені сліди метилтестостерону. На минулому тижні стало відомо, що компанія Kronagg припинила співпрацю зі шведкою після того, як з'явилася інформація про її позитивний допінг-тест, повідомляє Expressen. Всі дані про партнерство з сайту спонсора були вилучені.

Для прикладу. Три роки тому олімпійське срібло Пекіна-2008 відібрали в українського борця Василя Федоришина. Міністрство молоді і спорту та Асоціація спортивної боротьби України не просто не відібрали у порушника здобутих нечесним шляхом матеріальних благ, але й призначили його тренером національної збірної з вільної боротьби. Більше того, з 2020 року Федоришин почав отримувати від Мінкультмолодьспорту як тренер національної збірної. Також в Івано-Франківську відкрили школу боротьби імені допінгового борця Федоришина.