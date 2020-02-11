  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Такого не буває навіть у Росії». Шведська спортсменка за дивних обставин погоріла на допінгу

    • Розсилка
    Єнні Франссон з героя перетворилася в антигероя - «Такого не буває навіть у Росії». Шведська спортсменка за дивних обставин погоріла на допінгу
    Єнні Франссон з героя перетворилася в антигероя
    Instagram Єнні Франссон

    Спонсори миттєво розірвали угоду з Єнні Франссон

    Бронзова призерка Олімпіади-2016 з жіночої боротьби Єнні Франссон зі Швеції здала позитивну допінг-пробу.

    Шведський портал Aftonbladet в статті, присвяченій допінгового скандалу, висловив невдоволення тим, що шведське антидопінгове агентство протягом чотирьох місяців не перевіряло спортсменку на допінг.

    «Такого не буває навіть у Росії. Шведська антидопінгова робота відстає від усіх. Це просто ганьба», - йдеться в статті.

    У пробі 32-річної Франссон були виявлені сліди метилтестостерону. На минулому тижні стало відомо, що компанія Kronagg припинила співпрацю зі шведкою після того, як з'явилася інформація про її позитивний допінг-тест, повідомляє Expressen. Всі дані про партнерство з сайту спонсора були вилучені.

    Для прикладу. Три роки тому олімпійське срібло Пекіна-2008 відібрали в українського борця Василя Федоришина. Міністрство молоді і спорту та Асоціація спортивної боротьби України не просто не відібрали у порушника здобутих нечесним шляхом матеріальних благ, але й призначили його тренером національної збірної з вільної боротьби. Більше того, з 2020 року Федоришин почав отримувати від Мінкультмолодьспорту як тренер національної збірної. Також в Івано-Франківську відкрили школу боротьби імені допінгового борця Федоришина.

     Читайте також: Нова традиція: слідом за біатлоністами тренера з допінговим минулим отримали борці
    допінг вільна боротьба жіноча боротьба Василь Федоришин Асоціація спортивної боротьби України Єнні Франссон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ