Страсті за Вихристом: Менеджер і Федерація обмінялися звинуваченнями



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Відхід Вихриста у профі спровокував скандал біблійних масштабів

Федерація боксу та менеджер боксера Вихриста змагаються на Facebook

Скандал навколо колишньої олімпійської надії, а зараз новітнього професійного боксера Віктора Вихриста перейшов в епістолярну стадію. Сторони конфлікту обмінялись ефектними заявами. Полем бою став Facebook.

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Спешу слово взяв менеджер Вихриста Андрій Котельник. Він звинуватив Федерації в тому, що чиновники навмисно «топили» й не давали шансів прорватися на Олімпіаду в Токіо. Також Котельник наголосив, що саме він вирішив фінансові проблеми Вихриста, тому закиди Федерації боксу є недоречними.

Звісно, що без відповіді цього листа лишати було неможна - вона й незабарилася. За годину на сторінці ФБУ у Facebook з’явилася відповідь, в якій спортивні функціонери розбили аргументацію Котельника.

Менеджеру нагадали, що Вихрист отримував десятки тисяч гривень стипендії (зарплатні) від держави, також ФБУ заявила, що Вихрист був лідером посіву на майбутньому ліцензійному турнірі, тому мав всі шанси потрапити на Олімпіаду. Далі Котельника фактично звинуватили у брехні та маніпулюванні Вихристом.

За спортивною термінологією, лист ФБУ до Котельника є нокаутом, але є одне але. Маємо на увазі свіже інтерв’ю колишнього боксера-аматра В’ячеслава Глазкова, який визнав, що у нього за перехід в профі вимагав та отримав «відкат» керівник Федерації боксу Володимир Продивус. Власне, він очолює український бокс й нині. Тоді Продивус отримав від боксера $65 тисяч, скільки хотів отримати зараз - сторони поки мовчать.

Джерело: Главком СПОРТ