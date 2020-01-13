В Україні відкрили школу імені дискваліфікованого за допінг спортсмена



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Кажуть, що колишніх олімпійських призерів не буває. На прикладі Василя Федоришина видно, що бувають Асоціація спортивної боротьби України

Казус трапився в Івано-Франківську

11 січня 2020 року у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника в Івано-Франківську урочисто відкрили Академію боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина.

Ініціаторами створення Академії стали народний депутат України від «Слуги народу» і за сумісництвом президент федерації вільної боротьби Івано-Франківської області Едуард Прощук, заслужений тренер України Іван Курилюк та ректор університету Ігор Цепенда.

Усе б нічого, якби не одне «але». Не так давно борця, іменем якого назвали академію, дискваліфікували за вживання допінгу. І навіть відібрали здобуту на Олімпіаді-2008 срібну медаль. У недавньому інтерв’ю «Главкому» колишній тренер збірної України з вільної боротьби Руслан Савлохов сказав у цьому контексті наступне:

«Свою підлість Федоришин проявив приймаючи потай від тренерського штабу і лікаря збірної заборонені препарати. Нехай він тепер розповість тим суперникам, яких нечесними методами перемагав на чемпіонатах світу і Європи, який він чесний і порядний. А не мені і своїм друзям, які його прикривають. Таких «великих» у США до в’язниці садять. Василь намагався довести свою правоту через суд, але там його визнали винним у вживанні допінгу повторно. Після того, якщо ти такий порядний, візьми й поверни державі гроші, які отримав за відібране олімпійське срібло».

І справді, з часу, відколи Федоришина позбавили олімпійської медалі минуло майже два роки, але він не просто не повернув державі призових за ту нагороду, а й став тренером збірної з вільної боротьби. А тепер на його честь відкрили академію.