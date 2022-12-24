Кремлівські пропагандист взялися погрожувати війною черговій країні

Нова «спецоперація» необхідна, оскільки в сусідній країні є американські біолабораторії

На російському державному телебаченні знову погрожують війною сусідам. На цей раз «жертвою» став Казахстан.

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«Пряме столкновение между РФ и Казахстаном безусловно будет», – стверджує російський пропагандист.

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За словами гостя ефіру, нова «спецоперація» необхідна, оскільки в сусідній країні є американські біолабораторії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невдачі Росії на фронті та нездатність підпорядкувати сусідню країну знижують вплив російського диктатора Володимира Путіна на регіональних союзників. Зокрема на країни Центральної Азії, які Москва розглядає як сферу своїх інтересів.