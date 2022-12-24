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Кремлівські пропагандист взялися погрожувати війною черговій країні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремлівські пропагандист взялися погрожувати війною черговій країні
Російські пропагандисти знайшли біолабораторії в Казахстані
фото: скріншот із відео

Нова «спецоперація» необхідна, оскільки в сусідній країні є американські біолабораторії

На російському державному телебаченні знову погрожують війною сусідам. На цей раз «жертвою» став Казахстан.

«Пряме столкновение между РФ и Казахстаном безусловно будет», – стверджує російський пропагандист.

За словами гостя ефіру, нова «спецоперація» необхідна, оскільки в сусідній країні є американські біолабораторії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невдачі Росії на фронті та нездатність підпорядкувати сусідню країну знижують вплив російського диктатора Володимира Путіна на регіональних союзників. Зокрема на країни Центральної Азії, які Москва розглядає як сферу своїх інтересів. 

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Теги: Казахстан скандал Москва пропагандист відео

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