Цілився пістолетом в арбітра: угорський футболіст отримав довічну дискваліфікацію

Проти футболіста порушили кримінальну справу за звинуваченням у домаганнях та погрозах

В Угорщині в резервній лізі футболіста довічно дискваліфікували за те, що він перебував з пістолетом поряд із полем під час матчу. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інцидент стався 7 листопада в Угорщині у матчі резервного чемпіонату. В одній із соцмереж батько помічника арбітра побачив фотографію одного з гравців, який стоїть з пістолетом біля краю поля.

Лайнсмен повідомив про це керівництво, яке, у свою чергу, поінформувало Угорську федерацію футболу, яка подала скаргу до поліції на людину. Він пізніше був ідентифікований як футболіст команди гостей Крістіан Тот. Після цього футболіста довічно дискваліфікували, проти нього також порушили кримінальну справу за звинуваченням у домаганнях та погрозах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мої дії були жартом, у мене не було наміру завдати комусь шкоди! Пістолет належав синові одного з гравців на полі, це просто пластмасовий іграшковий пістолет, нічого особливого. У той момент мені навіть на думку не спало, які можуть бути наслідки жартівливої витівки, про що я відразу пожалкував. Мені дуже шкода, було вкрай нерозумно створювати проблеми для інших, для себе та для спорту», – заявив дискваліфікований футболіст.

Раніше повідомлялось, що м'яч, якого торкнулася «рука Бога» Марадони, продано на аукціоні.

Нагадаємо, український футболіст покинув польський клуб, щоб воювати з Росією.