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Футболісти «Манчестер Юнайтед» не бажають повернення Роналду після мундіалю

Юрій Лящук
glavcom.ua
Футболісти «Манчестер Юнайтед» не бажають повернення Роналду після мундіалю
Керівництво «Юнайтед» знайде спосіб позбутися Роналду
фото з відкритих джерел

Кріштіану Роналду зіпсував стосунки з партнерами по команді, вболівальниками та головним тренером «Манчестер Юнайтед»

Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду спалив мости з іншими гравцями команди після того, як у вибуховому інтерв’ю розкритикував клуб і тренера Еріка тен Гага. Про це повідомляє «Daily Mail».

Футболісти «червоних дияволів» вважають, що буде краще, якщо керівництво «Юнайтед» знайде спосіб позбутися Роналду поки він перебуватиме на чемпіонаті світу і 37-річна зірка збірної Португалії не повернеться на «Олд Траффорд».

Зазначимо, контракт Кріштіану із «Манчестер Юнайтед» розрахований до 30 червня 2023 року. Тransfermarkt оцінює форварда у €20 млн.

У міжсезоння 2022 року Роналду мав спроби змінити клуб через те, що «Ман Юнайтед» не вийшов до Ліги чемпіонів, проте врешті залишився в команді. Після того, як головним тренером цього року було призначено нідерландця Еріка тен Гаґа, Роналду перестав бути гравцем основного складу. Зокрема, португалець зіграв зі старту лише чотири матчі Прем'єр-ліги з 14, але виходив на поле з перших хвилин у всіх шести поєдинках Ліги Європи.

У жовтні, під час матчу 12-го туру АПЛ проти «Тоттенгема» Роналду, який був на лаві запасних, відмовився виходити на заміну та покинув стадіон ще до завершення гри, що він робив уже не вперше цього року. Унаслідок цього футболіста було виключено зі складу команди на наступний матч. Пізніше Кріштіану назвав свої дії «помилкою».

Також повідомлялось, що Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду

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