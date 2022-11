Раптово помер арбітр, який кілька днів тому судив матч «Парі Сен-Жермен» (фото)

Обірвалося життя французького арбітра Йоана Амеля, який обслуговував матчі найвищого рівня. Рефері помер у віці 42 років, пише L'Équipe з посиланням на Союз французьких арбітрів.

За інформацією джерела, Амель отримав інсульт під час тренування та, на жаль, не зміг його пережити.

Йоан обслуговував матчі Ліги 1 з сезону-2015/16. У статусі головного арбітра він востаннє відпрацював на поєдинку «Лілля» та «Ренна» 6 листопада. А 13 листопада він виконував функції відеоасистента на грі «Парі Сен-Жермен» – «Осер».

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN