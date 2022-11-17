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Раптово помер арбітр, який кілька днів тому судив матч «Парі Сен-Жермен» (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Раптово помер арбітр, який кілька днів тому судив матч «Парі Сен-Жермен» (фото)
Амель отримав інсульт під час тренування
фото з відкритих джерел

Трагічна новина спіткнула французький футбол

Обірвалося життя французького арбітра Йоана Амеля, який обслуговував матчі найвищого рівня. Рефері помер у віці 42 років, пише L'Équipe з посиланням на Союз французьких арбітрів.

За інформацією джерела, Амель отримав інсульт під час тренування та, на жаль, не зміг його пережити.

Йоан обслуговував матчі Ліги 1 з сезону-2015/16. У статусі головного арбітра він востаннє відпрацював на поєдинку «Лілля» та «Ренна» 6 листопада. А 13 листопада він виконував функції відеоасистента на грі «Парі Сен-Жермен» – «Осер».

Амель відсудив 135 поєдинків елітного французького дивізіону, а також був залучений до єврокубків. Ряд французьких клубів висловили співчуття близьким і рідним.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен

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