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«Золотий гол» Марадони. М'яч, якого торкнулася «рука Бога», продано на аукціоні

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Золотий гол» Марадони. М'яч, якого торкнулася «рука Бога», продано на аукціоні
Марадона забив гол рукою у важливому матчі мундіалю
фото з відкритих джерел

Цей м'яч був використаний 22 червня 1986 року, в чвертьфіналі чемпіонату світу в Мексиці

М'яч, яким Дієго Марадона забив два голи у ворота збірної Англії на чемпіонаті світу 1986 року, один з яких залетів до воріт англійців, за словами Марадони, за допомогою «руки Бога», був проданий на ярмарку за £2 млн. Про це повідомляє BBC.

Стартова ціна м'яча становила €570 тис.

Нагадаємо, цей м'яч був використаний 22 червня 1986 року, в чвертьфіналі чемпіонату світу в Мексиці, в якому Аргентина перемогла Англію з рахунком 2:1. Арбітр в тому поєдинку не помітив, як Марадона підправив м’яч в рамку англійців рукою, прикладеною до голови, та зафіксував гол. Всі протести збірної Англії тоді були відхилені.

Британський аукціонний будинок Graham Budd продавав м'яч, який знаходився на полі протягом всього цього матчу, таким чином його новий володар зміг долучитися до двох знаменитих голів Марадони. Ім'я покупця не називається.

Після матчу м'яч потрапив у власність до туніського рефері Алі Бін Нассера, який судив матч – і ухвалив остаточне рішення, що «підправлений» кулаком м'яч залетів у ворота за правилами.

Своє рішення Нассер пояснив так: «Те, що сталося, я як слід не бачив. Переді мною перебували два гравці – [воротар збірної Англії Пітер] Шілтон і Марадона. Згідно з рекомендаціями ФІФА, зробленими до чемпіонату, я подивився на бічного суддю, щоб підтвердити, чи був гол забитий за правилами. Суддя побіг до середньої лінії, показавши таким чином, що гол був справді забитий».

Тепер Бін Нассер продав знаменитий м'яч. Перед аукціоном рефері висловив сподівання, що новий власник виставить його на загальний огляд.

Марадона помер у віці 60 років. Повідомлялося, що він пішов з життя в результаті гострого набряку легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. У серці Марадони виявили дилатаційну кардіоміопатію – патологію, що приводить до збільшення камер серця і має безліч причин. Серце Марадони було в два рази більше звичайного, його зберегли для вивчення.

Дієго Марадона є найкращим футболістом минулого століття за версією вболівальників.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Дієґо Марадона

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