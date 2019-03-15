Вболівальники влаштували політичну акцію під час вчорашньої гри «Динамо Київ» із «Челсі»



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Під час футбольного матчу «Динамо Київ» з англійським клубом «Челсі» 14 березня відбулася політична акція протесту Фото: Facebook Національний Корпус - Одеса

Вболівальники «Динамо Київ» приєдналися до протестів «Національного Корпусу»

Під час вчорашньої гри «Динамо Київ» футбольні ультрас провели масштабну політичну акцію, вимагаючи негайного арешту всіх учасників скандалу в «Укроборонпромі». У «Національному Корпусі» вважають, що це має стати сигналом для нинішньої влади.

Про це стало відомо з повідомлення на сторінці політичної партії «Національний Корпус» у Facebook.

Вчора, 14 березня, під час футбольного матчу «Динамо Київ» з англійським клубом «Челсі» відбулася політична акція протесту. На початку гри українські вболівальники вивісили на трибунах банери із закликами заарештувати причетних до корупційного скандалу в «Укроборонпромі». На деяких плакатах було написано: «Корупція в армії і поліції вбиває захисників України».

Відзначимо, що банери футбольних уболівальників були схожі на плакати «Національного Корпусу», який уже кілька тижнів проводить у різних містах України масштабні мітинги і вимагає негайного арешту фігурантів корупційної схеми в «Укроборонпромі». Втім у «Національному Корпусі» свою причетність до організації політичної акції під час вчорашнього матчу заперечують.

«Під час Майдану футбольні ультрас об’єдналися заради України. Сьогодні вони теж долучилися до масштабної кампанії, ініціатором якої виступив «Національний Корпус». Це – індикатор нинішнього настрою в суспільстві, і настроїв молоді зокрема. Приблизно так само починалися революційні події в 2014 році. Це має стати сигналом для чинного режиму, що йому пора зупинитися», – прокоментували ситуацію в «Національному Корпусі».

Нагадаємо, завтра, 16 березня, на Майдані Незалежності в Києві запланована чергова акція «Національного Корпусу» під гаслом «Свинарчуків Порошенка – за грати». При цьому лідер «Національного Корпусу» Андрій Білецький пообіцяв, що суботній мітинг пройде без використання партійної символіки.

У той же час кілька годин тому екс-командир полку «Азов» Сергій Коротких оприлюднив у мережі відеозвернення, в якому попередив про можливі провокації під час завтрашньої акції протесту. За його словами, до організації провокацій причетне керівництво СБУ.