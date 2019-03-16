«Нацкорпус» збирається рушити до Адміністрації президента
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За даними «Нацкорпусу», на акцію на Майдані зібралися близько 10 тисяч активістів
Представник партії «Національний корпус» Олександр Алфьоров заявив, що на акцію протесту на Майдані у Києві вже зібралися близько 10 тисяч активістів.
Про це з місця події повідомляє кореспондент «Главкому».
За словами Алфьорова, учасники акції рушать до Адміністрації президента.
Мітингарі запалили синьо-жовті файєри. На акцію прийшов лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький.
Він уточнив, що серед учасників акції - близько 5 тисяч активістів «Національного корпусу».
Як відомо, будівлю АП сьогодні посилено охороняють. Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.
16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців.
Активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.
Раніше 9 березня під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.
Представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня. Після мітингу сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.
Зранку 10 березня до лікарні звернулося 22 працівники поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.
Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.