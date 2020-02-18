Турецький «Бешикташ» дискримінував Луческу за віком



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З Луческу не хочуть мати довготривалі стосунки

Мірча Луческу виявився занадто досвідченим для турецького гранду

Турецькі ЗМІ повідомили, що контракт зіркового румунського тренера Мірчі Луческу з «Бешикташем» під загрозою зриву.

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Причина – вік Луческу, румуну нині 74 роки й стамбульському клубу побоюються, що фахівець застарий для цієї роботи.

Як повідомляє Sabah, боси «Бешикташу» вважають, що реалізацію довготривалої стратегію розвитку клубу Мірча Луческу вже не потягне. Остаточно питання вирішить голосування керівників клубу.

Нагадаємо, останнім місцем робот румуна була збірна Туреччини, він в різний час з «Бешикташем» та «Галатасараєм», а найкращі роки провів у команді донецького «Шахтаря»