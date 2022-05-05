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    У боях на Харківщині загинув чемпіон України з легкої атлетики

    На Харківщині загинув Олександр Сербінов - У боях на Харківщині загинув чемпіон України з легкої атлетики
    На Харківщині загинув Олександр Сербінов
    фото: instagram.com/oleksandrserbinov/

    Сербінов був багаторазовим переможцем і призером чемпіонатів України

    Колишній український легкоатлет Олександр Сербінов загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

    Сербінов зазнав смертельного осколкового поранення в боях з окупантами на Харківщині.

    «Олександр проявив особисту мужність і вірність військовій присязі в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України. Герої не вмирають! Висловлюємо щирі співчуття батькам, рідним і друзям воїна», – йдеться в повідомленні.

    Сербінов був багаторазовим переможцем і призером чемпіонатів України. Загиблий спеціалізувався в бігові на 400 м і 800 м. Після завершення професійної кар’єри він став партнером незрячого спортсмена-бігуна Валерія Гаврилюка, з яким показував хороші результати на міжнародних змаганнях.

    Згодом Сербінов працював професійним фотографом, а після початку повномасштабного вторгнення Росії зі зброєю в руках став на захист України.

    Від обстрілів окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов.

    Теги: росія окупанти легкоатлет війна Україна окупація #stoprussia
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    У боях на Харківщині загинув чемпіон України з легкої атлетики