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    Металургійний бізнес Абрамовича потрапив під британські санкції

    Велика Британія запровадила санкції проти металургійного бізнесу Романа Абрамовича - Металургійний бізнес Абрамовича потрапив під британські санкції
    Велика Британія запровадила санкції проти металургійного бізнесу Романа Абрамовича
    фото: IMAGO/PanoramiC

    Один із провідних російських виробників деталей для залізниці включений до санкційного списку Британії

    Уряд Великої Британії оголосив про включення до санкційного списку російського металургійного холдингу «Євраз», 29% якого належить путінському олігарху Роману Абрамовичу. Про це повідомляє пресслужба уряду Сполученого Королівства.

    Холдинг «Євраз», зазначається у рішенні про включення підприємства до санкційних списків, працює в таких галузях, які мають стратегічне значення для Росії та її уряду.

    Зокрема, компанія виготовляє 28% усіх залізничних коліс та 97% залізничних колій у Росії. Британські урядовці, обґрунтовуючи санкції, зазначили, що діяльність «Євраза» «має життєво важливе значення, оскільки Росія використовує залізниці для основних військових поставок та переміщення військ на лінію фронту в Україні».

    Крім того, основна діяльність холдингу «Євраз» відбувається на території РФ, де компанія є одним із найбільших роботодавців. Тож ці санкції, упевнені в британському уряді, ще більше вплинуть на фінансові резерви Путіна та заблоковану російську економіку, підтримавши таким чином боротьбу України проти російських агресорів.

    Нагадаємо, що про можливі санкції Сполучених Штатів Америки проти «Євразу», як одного із бізнес-активів Романа Абрамовича, написало сьогодні одне із провідних американських медіа, The Washinghton Post.

    Додамо, що Абрамович, намагаючись врятувати свої активи від санкцій, намагався долучитися до російсько-українських переговорів і навіть літав до Варшави на зустріч із президентом США Джо Байденом.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Металургійний бізнес Абрамовича потрапив під британські санкції